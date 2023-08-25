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Питерец.ру » Спорт » 18-летний белорусский шахматист Максим Царук стал победителем турнира «Мемориал Корчного» в Санкт-Петербурге, обыграв в 9-м туре Муртаса Кажгалеева из Казахстана

18-летний белорусский шахматист Максим Царук стал победителем турнира «Мемориал Корчного» в Санкт-Петербурге, обыграв в 9-м туре Муртаса Кажгалеева из Казахстана

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Лучшим из петербуржцев стал занявший четвёртое место Артём Зубрицкий.

«Питерец.ру» не ожидал того, что именно белорус Максим Царук сможет опередить группу сильных и более старших по возрасту конкурентов и выиграть мемориал Корчного. Но 49-летний гроссмейстер из Казахстана Муртас Кажгалеев стал невольным соавтором победы Царука, проиграв 18-летнему белорусу партию заключительного тура. В итоге Царук набрал 7,5 очков (6 побед и 3 ничьи) и по дополнительным показателям опередил ставшего вторым московского гроссмейстера Владимира Захарцова. Именну Захарцову проиграл в 9-м туре отлично шедший до этого по турнирной дистанции Владимир Епишин (6,5 очков и 12-е место).

По 7 очков набрали сразу девять шахматистов, но третьим по коэффициенту стал ещё один столичный гроссмейстер – бывший лидер турнира Никита Афанасьев. Излишнее миролюбие помешало Афанасьеву стать победителем турнира: три ничьи подряд на финише. Без поражений провёл мемориал Корчного петербургский международный мастер Артём Зубрицкий (7 очков и 4-е место). Прошлогодний победитель Вадим Звягинцев из-за ничьей с Вадимом Бурмакиным занял итоговое 9-е место.

А вот для Мирослава Власенко турнир завершился «баранкой» от москвича Михаила Песоцкого: в итоге 21-й по рейтингу Власенко (5,5 очков) поделил 61–62 места.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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