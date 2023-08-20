Петербуржские шахматисты Артём Зубрицкий, Кирилл Шубин и Владимир Епишин набрали 100 % очков после 3-го тура «Мемориала Корчного», а Татьяна Гетьман – на 110-м месте

«Шахматный коммунист» (речь про Сочи – 2023) Вадим Звягинцев – победитель турнира «Мемориал Корчного» в 2022 году. Но в этот раз Звягинцеву будет сложно повторить свой успех и не только потому, что петербургский турнир – это «Опен» с огромным количеством участников. Из-за неявки соперника на в 1-м туре у Звягинцева – худший по сравнению с конкурентами коэффициент (победа без игры). Но пока Звягинцев набрал 3 очка из 3 после побед над Глебом Щегловым и Григорием Аверьяновым в субботу, когда проходило сразу два тура в день.

«Питерец.ру» отмечает наличие среди лидеров и четырёх представителей шахматного Санкт-Петербурга. Международный мастер Артём Зубрицкий идёт третьим (лидер – московским гроссмейстер Никита Афанасьев). По три победы одержали ещё три петербуржца – победивший Александра Грибова и Максима Ермакова международный мастер Кирилл Шубин (на фото), гроссмейстер Владимир Епишин (победивший двух соперников с рейтингом в районе 2000–2100) и некий Валерий Артамонов, не имеющий звания ФИДЕ.

Женский мастер ФИДЕ из Петербурга Татьяна Гетьман умудрилась проиграть Станиславу Букрееву, родившемуся в 2010 году. В 3-м туре Гетьман одолела Сергея Курбанова и с двумя очками занимает 110-е место.