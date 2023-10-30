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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Евгений Левин стал победителем «Мемориала Чигорина – 2023», победив в заключительном туре Сергея Лобанова

Петербургский гроссмейстер Евгений Левин стал победителем «Мемориала Чигорина – 2023», победив в заключительном туре Сергея Лобанова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Игравший белыми Лобанов сам мог выиграть турнир, а в итоге финишировал одиннадцатым.  

«Питерец.ру» предполагал, что партия между земляками-петербуржцами Сергеем Лобановым (рейтинг ФИДЕ на момент начала «Мемориала Чигорина» – 2520) и Евгением Левиным (2478) будет иметь решающее значение для распределения итоговых мест. Никакой быстрой ничьей не получилось, и выигравший чёрными Левин стал победителем чигоринского турнира в 2023 году.

Начав турнир с трёх побед (над Анной Подгорновой, Алексеем Козловым и Павлом Куниным), Левин в 4-м туре сыграл вничью с Максимом Поповым, после чего в 5-м туре победил его тёзку Тимошина. Далее были две ничьи – с Богданом Беляковым и Евгением Воробьёвым – и финишный рывок: победы над Василием Титаровым и Лобановым.

Последний вместо победы в турнире или места в тройке оказался лишь на 11-м месте, ведь Лобанов набрал 6,5 очков, а Левин и ставший по коэффициенту вторым Владимир Захарцов из Москвы – по 7,5. Молодой шахматист из Самарской области Алексей Гребнев набрал 7 очков, сумев сыграть вничью в 9-м туре с рейтинг-фаворитом Вадимом Звягинцевым, и занял в итоге третье место. Петербуржцы Кирилл Шубин и Алексей Гоганов тоже набрали по 7 очков и финишировали на 7-м и 8-м местах соответственно. А петербурженка Алёна Гармаш набрала 6 очков (27-е место).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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