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Питерец.ру » Спорт » В Санкт-Петербурге начался шахматный «Мемориал Чигорина»: после двух туров в числе лидиров – и москвич Вадим Звягинцев

В Санкт-Петербурге начался шахматный «Мемориал Чигорина»: после двух туров в числе лидиров – и москвич Вадим Звягинцев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Участники традиционного для города на Неве турнира выясняют отношения в «Парк Отеле Крестовском».  

Сразу после того, как в субботу состоялся блиц-турнир (победу в нём одержал «хозяин поля» Максим Туров, игравший товарищескую партию с председателем Горизбиркома Санкт-Петербурга Максимом Мейксиным), стартовала и «классическая» часть «Мемориала Чигорина».

«Питерец.ру» просмотрел стартовый список: самые известные участники «Мемориала Чигорина» в 2023 году – это московские гроссмейстеры Вадим Звягинцев, Никита Афанасьев, Владимир Захарцов, петербуржцы Сергей Лобанов, Алексей Гоганов и Владимир Епишин и подающий надежды международный мастер Алексей Гребнев из Самарской области. Победителем предыдущего подобного турнира в Северной столице стал белорусский шахматист Алексей Александров, набравший 7,5 очков (Гоганов и Полина Шувалова тогда отстали по коэффициенту и заняли второе и третье места соответственно).

После двух туров лидирует рейтинг-фаворит чигоринского мемориала 2023 года Звягинцев, победивший петербуржца Владимира Палия и юного ростовчанина Артёма Михайлова (однако такой же коэффициент имеют ещё 14 участников). Те же 2 очка набрали ещё ещё 35 шахматистов, среди которых – Лобанов, Гоганов, Афанасьев, Захарцов, Епишин, Гребнев, Евгений Левин (Санкт-Петербург) и Сергей Волков (Мордовия).

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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