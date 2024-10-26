Уфимский «Динамо-Урал» победил «Динамо-ЛО» в 9-м туре волейбольной Суперлиги со счётом 3–0, у Сурмачевского – 16 очков

Правы оказались те, кто предрекал клубу «Динамо-Урал» взлёт в сезоне – 2024/2025. Команда Бориса Колчина в 5-м туре огорчила петербургский «Зенит», выиграв в Уфе в четырёх партиях. С «Динамо-ЛО» уфимцы справились без проигранных сетов, начав с выигрыша стартовой партии – 25:19. Старался у хозяев Андрей Сурмачевский, который за всю игру набрал 16 очков.

Во второй партии на первый план вышел Роман Поталюк, а Александр Климкин принялся тасовать состав. Выход на площадку Константина Тюшкевича помог сосновоборцам уравнять игру, но в концовке второго сета видеопросмотр помог «Динамо-Уралу» взять важнейшее очко и завершить концовку партии в свою пользу – 25:22.

«Динамо-ЛО» не собиралось сдаваться, и в эндшпиле третьей партии гости заработали пару сетболов. Но уфимская команда прибавила в самый нужный момент, к тому же «полетела» подача у Сурмачевского. Так «Динамо-Урал» выиграл и третий сет (26:24), и весь матч. 9-й тур ещё продолжается, но прямо сейчас уфимский клуб расположился на втором промежуточном месте в Суперлиге, а вот «Атомные Парни» – девятые.

Лидирует в чемпионате России «Зенит-Казань», который накануне в трёх партиях обыграл петербургский «Зенит». «Питерец.ру» ждёт матча «Динамо-ЛО» с казанцами 28 октября.