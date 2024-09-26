Волейбольное «Динамо-ЛО» уверенно переиграло оренбургский «Нефтяник» со счётом 3–0 в матче 5-го тура Суперлиги

С каждым туром волейбольной Суперлиги всё яснее становится градация и уровень притязаний команд в сезоне – 2024/2025. «Питерец.ру» предполагает, что с нынешним составом сосновоборцам по силам вклиниться в первую шестёрку, но вряд ли удастся опередить кого-то из квинтета волейбольных «монстров», в который входят «Зенит-Казань», столичное «Динамо», «Белогорье», «Локомотив» и петербургский «Зенит».

В очередном матче регулярного чемпионата коллектив Александра Климкина одержал победу над «Нефтяником» из Оренбурга в трёх партиях. В стартовом составе динамовцев из Ленобласти не был обнаружен Осниэль Мергарехо, а вот Максимилиано Каванна присутствовал.

Почти безошибочная игра хозяев площадки в первом сете привела к победе «Динамо-ЛО» в этой партии с перевесом в 10 очков. Пресс-служба динамовцев отметила отличную игру в защите Каванны, Владимира Шишкина и Дениса Бирюкова, назвав их сэйвы «героическими».

Вторая партия проходила в напряжённой борьбе: в составе «Нефтяника» очень старались Алексей Сафонов и Илья Сподобец. Но динамовцы пересилили соперника в концовке – 25:23. В третьей партии оренбуржцы сопротивлялись менее упорно – 25:16 и 3–0 в матче.

«Белогорье» в 5-м туре победило московское «Динамо» (3–0).