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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» в который раз проиграл казанскому «Зениту», не сумев взять ни одной партии: не помогло и отсутствие в составе гостей Сэма Деру

Волейбольный «Зенит» в который раз проиграл казанскому «Зениту», не сумев взять ни одной партии: не помогло и отсутствие в составе гостей Сэма Деру

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit.ru
Казанский «Зенит» даже без Сэма Деру превзошёл петербургских одноклубников, выиграв в гостях 3–0.

Какие бы изменения в составе и на тренерском мостике петербургского «Зенита» не происходили, матч с одноклубниками из Казани продолжает быть почти гарантированным поражением для волейбольного клуба из города на Неве. «Питерец.ру» полез в статистику личных встреч «сине-бело-голубых» с казанцами: в глаза бросились две победы в череде проигрышей. В ноябре 2017 года «Зенит» Александра Климкина победил казанцев, которых тогда тренировал Владимир Алекно со счётом 3–1, не помог и Вильфредо Леон. В октябре 2022 года петербуржцы под руководством Андрея Толочко смогли выиграть в Казани (3–2).

На этот раз петербургский клуб не смог взять ни единой партии, хотя в стартовом сете хозяева были к этому близки. Результативно игравший Владислав Бабкевич (за всю игру белорус набрал 19 очков, 9 из которых – в первом сете) в решающий момент ошибся, и «Зенит-Казань» вырвал победу «на балансе» – 26:24.

Во втором сете сдал Бабкевич, а у гостей отлично пасовал партнёрам по команде американец Майка Кристенсон – 25:19 в пользу казанцев. В третьем сете Алекно заменил Александра Бутько на Слави Костадинова, но «Зенит-Казань» оказался точнее в концовке – 25:22 и 3–0 в матче. Великолепный процент реализации показал казанец Дмитрий Волков.

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