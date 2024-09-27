Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки

Волейбольный «Зенит» неприятно удивил проигрышем в Уфе амбициозному, но явно ещё «сырому» клубу «Динамо-Урал». «Питерец.ру» знает, что 67-летний главный тренер уфимцев Борис Колчин на многое рассчитывает в сезоне – 2024/2025, а среди наиболее известных игроков «Динамо-Урала» – Романас Шкулявичус, его тёзка Поталюк, Петар Крсманович, Кирилл Урсов и Андрей Сурмачевский. Свой первый серьёзный экзамен в нынешнем сезоне клуб из Уфы провалил: матч с московским «Динамо» завершился со счётом 0–3.

Не получилось со столичными динамовцами – обыграем петербургский «Зенит»: так мог решить Колчин, и его команде это удалось. А ведь начался матч с выигранной петербуржцами тяжёлой концовки первого сета (25:23). Во многом решающим стал финал второй партии, где дело дошло до игры «на балансе». Выиграй «Зенит» два стартовых сета, и сил догнать и перегнать более статусного соперника у «Динамо-Урала» могло и не найтись. Уфимский блок нейтрализовал атаку Марлона Янта, и хозяева площадки сравняли счёт в матче.

В третьем сете старались Егор Клюка и Денис Черейский, но удачная игра на подаче Сергея Савина помогла уфимцам выиграть эту партию со счётом 25:21. Счёт четвёртой партии обескураживающий для «Зенита» – 16:25 и 1–3 в матче.