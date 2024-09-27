ента новостей

21:45
Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки
21:23
ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль
18:45
В Мариинском дворце председатель ЗакСа Александр Бельский наградил игроков и тренеров гандбольного «Зенита», ставшего бронзовым призёром Суперлиги – 2024/2025
14:00
Осужден за фейки об армии
13:38
Финны накаляют обстановку
12:42
Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»
12:20
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке брига «Россия»
11:14
В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца
10:59
Количество устройств на ОС «Аврора» растет с каждым годом
10:55
В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу
10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
10:17
В Петербурге поймали самозванца, обманувшего пенсионерку
09:59
На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса
09:46
В Невском районе задержали трех пьяных женщин, подозреваемых в разбое
09:12
Промышленность продолжает расти
08:53
Петербуржец оказался под санкциями
00:49
Игровой день 26 сентября в КХЛ: «Адмирал» проиграл «Торпедо», «Барыс» Буцаева победил «Сочи», а Шипачёв отметился результативным баллом за минское «Динамо»
00:15
Баскетбольный «Зенит» уверенно победил саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «+17», Бэйкон набрал 23 очка
22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
16:50
Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры
15:23
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена стали лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга
15:19
В СПбГУ откроется выставка «Наука в лицах»
15:14
«Эти животные нуждаются в нашей помощи»: районы Петербурга присоединились к акции «Единой России» «Лучший друг»
15:11
В Мариинском дворце открылась фотовыставка «Россия – Китай: дружба»
15:03
Детские площадки в Петербурге оснастили видеокамерами
12:45
Ядерная доктрина изменится
11:57
Снова незаконно легализовывали мигрантов
11:40
В Кировском районе самокатчик сбил девушку на остановке
11:06
Опасные игры в России могут начать маркировать
11:02
Трассу «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки

Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки

0
94
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В заявку на игру был включён и Виктор Полетаев, появления которого на площадке поклонники «Зенита» явно заждались.

Волейбольный «Зенит» неприятно удивил проигрышем в Уфе амбициозному, но явно ещё «сырому» клубу «Динамо-Урал». «Питерец.ру» знает, что 67-летний главный тренер уфимцев Борис Колчин на многое рассчитывает в сезоне – 2024/2025, а среди наиболее известных игроков «Динамо-Урала» – Романас Шкулявичус, его тёзка Поталюк, Петар Крсманович, Кирилл Урсов и Андрей Сурмачевский. Свой первый серьёзный экзамен в нынешнем сезоне клуб из Уфы провалил: матч с московским «Динамо» завершился со счётом 0–3.

Не получилось со столичными динамовцами – обыграем петербургский «Зенит»: так мог решить Колчин, и его команде это удалось. А ведь начался матч с выигранной петербуржцами тяжёлой концовки первого сета (25:23). Во многом решающим стал финал второй партии, где дело дошло до игры «на балансе». Выиграй «Зенит» два стартовых сета, и сил догнать и перегнать более статусного соперника у «Динамо-Урала» могло и не найтись. Уфимский блок нейтрализовал атаку Марлона Янта, и хозяева площадки сравняли счёт в матче.

В третьем сете старались Егор Клюка и Денис Черейский, но удачная игра на подаче Сергея Савина помогла уфимцам выиграть эту партию со счётом 25:21. Счёт четвёртой партии обескураживающий для «Зенита» – 16:25 и 1–3 в матче.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-11-2023, 18:56
«Динамо-ЛО» проиграло московским динамовцам со счётом 1–3 в 7-м туре волейбольной Суперлиги: первая партия завершилась со счётом 30:28
23-08-2024, 23:50
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» с победы стартовал в Кубке России, победив МГТУ со счётом 3–1
4-04-2024, 02:18
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» смог сравнять счёт в четвертьфинальной серии Суперлиги с московским «Динамо»
20-11-2019, 23:28
Волейбольный «Зенит» в интереснейшем матче превзошёл «Локомотив» из Новосибирска
10-12-2017, 00:57
Волейбольный «Зенит» оступился в игре с московским «Динамо»
26-03-2018, 21:00
Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля

Происшествия на дорогах

0
106
Сегодня, 10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
0
156
Вчера, 22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
0
187
Вчера, 11:40
В Кировском районе самокатчик сбил девушку на остановке
0
183
25-09-2024, 12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
Наверх