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Питерец.ру » Спорт » В 3-м туре волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» в трёх сетах уступило петербургскому «Зениту»: у Бабкевича – 18 очков

В 3-м туре волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» в трёх сетах уступило петербургскому «Зениту»: у Бабкевича – 18 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
На этот раз дерби завершилось за явным преимуществом одной из сторон.

На минорный лад настраивают итоги «Ленинградского дерби» поклонников «Динамо-ЛО». Слишком уж легко по счёту петербургский «Зенит» обыграл сосновоборских динамовцев. В стартовой партии случился форменный разгром: команда Александра Климкина сумела набрать всего 14 очков. «Питерец.ру» цитирует сайт «Динамо-ЛО», назвавший стартовую партию «настоящей катастрофой в атаке» (а ведь в межсезонье состав «Атомных Парней» кубинский доигровщик Осниэль Мергарехо). Снова за «Зенит» сыграла подача связующего-ветерана Александра Бутько, эйс которого довёл счёт до 20:7 в пользу «сине-бело-голубых».

Благодаря коллеге Бутько по амплуа Константину Тюшкевичу динамовцы из Ленинградской области наладили командую игру во втором сете, но сдержать Владислава Бабкевича и Марлона Янта не смогли. Да ещё и Максим Космин играл буквально безошибочно: пресс-служба «Зенита» отметила НОЛЬ ошибок этого блокирующего за всю игру.

В третьей партии Климкин пустился на эксперименты, которые внесли оживление в игру: новая схема атаки «Динамо-ЛО» принесла хозяевам площадки преимущество 9:5. Однако «Зенит» не пожелал отдать динамовцам ни одного сета, выиграв третий отрезок встречи со счётом 25:21. Бабкевич набрал в этом матче 18 очков.

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