«Динамо-ЛО» проиграло московским динамовцам со счётом 1–3 в 7-м туре волейбольной Суперлиги: первая партия завершилась со счётом 30:28

«Питерец.ру» вспомнил статистику личных встреч между «Динамо-ЛО» и московским «Динамо» в Суперлиге: даже выиграть два сета у столь мощного соперника – успех для клуба из Ленобласти. В октябре 2018 года сосновоборцам удалось взять две партии в поединке со столичными динамовцами, выигравшими тогда 3–2. Тогда и тренеры у обеих команд были другие – Олег Согрин и Борис Колчин – а главными действующими лицами стали Павел Мороз (26 очков) и Дик Коой (23 очка).

На этот раз «Динамо-ЛО» упёрлось и буквально вырвало у соперника стартовый сет – счёт 30:28 говорит сам за себя. Марко Ивович в нужный момент отлично исполнил подачу, а Цветана Соколова дважды поймали на блок. Но следующие три партии завершились в пользу москвичей.

Гости просто перестали ошибаться на подаче, и это сразу сказалось. Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин пытался что-то изменить, бросая в бой новых игроков, но столичный клуб уже взял нити игры в свои руки. Итог – 3–1 (28:30, 25:20, 25:21, 25:20) в пользу московского «Динамо».

Петербургский «Зенит» в этом туре смог одержать победу, обыграв в пяти сетах солигорский «Шахтёр». По итогам 7-го тура «Зенит» занимает промежуточное 9-е место, «Динамо-ЛО» находится на две строчки выше.