Волейбольное «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое на тай-брейке проиграло клубу «Факел Ямал», у Дикарева – 18 очков

Сейчас петербургский «Зенит» выясняет отношения с «Белогорьем», а накануне в мужской волейбольной Суперлиге состоялся интереснейший матч с участием «Динамо-ЛО» из Ленобласти. «Питерец.ру» знает принципиальный характер противостояния ««Динамо-ЛО» и новоуренгойского «Факела», к названию которого в сезоне – 2024/2025 прибавился «Ямал».

Равная борьба в стартовой партии завершилась в пользу «Факела» – 22:25 и 0–1 по сетам. Следующая партия протекала с преимуществом команды Романа Емполова: итоговая разница «+6» могла быть и больше. Выход Константина Тюшкевича и Ильи Борило повлиял на ход третьего сета, хотя ямальцы повели в счёте на подаче Дикарева (12:10). Отступать сосновоборцам было некуда, и благодаря собранности и хорошим подачам Тюшекича и Артёма Довганя динамовцы выиграли эту партию – 25:19. Очень старавшийся в четвёртой партии Корней Эннс не смог склонить чашу весов в пользу «Факела» в четвёртой партии, счёт которой – 25:20 в пользу «Динамо-ЛО».

На тай-брейке «Факел» всё время вёл в счёте – 4:2, 8:5, 10:6. Благодаря подаче Назара Литвиненко гости смогли сократить отставание до минимума, но победа в решающем сете досталась «Факелу» – 15:13 и 3–2 в матче. Из шести матчей «регулярки» «Динамо-ЛО» выиграло три.







