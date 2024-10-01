ента новостей

21:24
Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок
20:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое на тай-брейке проиграло клубу «Факел Ямал», у Дикарева – 18 очков
18:32
На трассе Р-23 в Гатчинском районе полностью перекроют движение
18:15
Иностранка заплатила за фиктивный брак
17:47
Активизировались мошенники с троянами
16:28
В ABBYY решили избавиться от российских специалистов
13:12
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских пенсионеров с Международным днем пожилых людей
12:54
В Петергофе 56-летняя женщина ударила ножом своего супруга
12:46
Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента
12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
12:28
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
12:22
В Калининском районе поймали подозреваемого в разбое на проспекте Металлистов
11:32
В Ленобласти при столкновении иномарок погибли оба водителя. Травмы получил ребенок
11:20
В Петербурге появится новая праздничная дата – День морской пехоты
11:12
В Приморском районе на Торфяной дороге иномарка сбила 15-летнего пешехода
10:01
В ДТП на Сергиевском путепроводе погибли два человека, среди которых ребенок
09:24
Что с экспортерами СПб?
08:37
Как преобразился Петербург?
00:07
ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла в Норильске 3:5, а петербургское «Динамо» в Красноярске разгромило «Сокол» 6:1, дубли сделали Чернов, Угольников и Жабреев
22:46
Волейбольная «Ленинградка» в 4-м туре Суперлиги – 2024/2025 в Краснодаре победила «Динамо» со счётом 3–1, Чернова набрала 23 очка, Боговская – 22
21:22
На мосту через реку Тосна перекроют одну полосу в направлении Петербурга
20:17
«Торпедо» разгромило в Астане «Барыс» со счётом 10:1, а бывший форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий достиг рубежа в 500 очков в КХЛ
17:17
Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС с разницей в 2 очка, самым результативным игроком матча стал набравший 24 очка Омари Спеллмен
15:39
Госдума рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике
14:30
В Петербурге отметили День сил специального назначения Росгвардии
12:53
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате
12:48
На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажир «Фольксвагена»
12:41
В Ленобласти поймали троих подозреваемых в нападении на жителя поселка Перово
12:31
В РГПУ будет запущен пилотный проект Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина»
12:29
На Гражданском проспекте задержаны участники конфликта со стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольное «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое на тай-брейке проиграло клубу «Факел Ямал», у Дикарева – 18 очков

Волейбольное «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое на тай-брейке проиграло клубу «Факел Ямал», у Дикарева – 18 очков

0
38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Сосновоборцы отыгрались с 0–2, и всё решила укороченная партия, завершившаяся с разницей в 2 очка.

Сейчас петербургский «Зенит» выясняет отношения с «Белогорьем», а накануне в мужской волейбольной Суперлиге состоялся интереснейший матч с участием «Динамо-ЛО» из Ленобласти. «Питерец.ру» знает принципиальный характер противостояния ««Динамо-ЛО» и новоуренгойского «Факела», к названию которого в сезоне – 2024/2025 прибавился «Ямал».

Равная борьба в стартовой партии завершилась в пользу «Факела» – 22:25 и 0–1 по сетам. Следующая партия протекала с преимуществом команды Романа Емполова: итоговая разница «+6» могла быть и больше. Выход Константина Тюшкевича и Ильи Борило повлиял на ход третьего сета, хотя ямальцы повели в счёте на подаче Дикарева (12:10). Отступать сосновоборцам было некуда, и благодаря собранности и хорошим подачам Тюшекича и Артёма Довганя динамовцы выиграли эту партию – 25:19. Очень старавшийся в четвёртой партии Корней Эннс не смог склонить чашу весов в пользу «Факела» в четвёртой партии, счёт которой – 25:20 в пользу «Динамо-ЛО».

На тай-брейке «Факел» всё время вёл в счёте – 4:2, 8:5, 10:6. Благодаря подаче Назара Литвиненко гости смогли сократить отставание до минимума, но победа в решающем сете досталась «Факелу» – 15:13 и 3–2 в матче. Из шести матчей «регулярки» «Динамо-ЛО» выиграло три.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-03-2024, 01:29
«Динамо-ЛО» после победы над солигорским «Шахтёром» в 26-м туре уступило на тай-брейке новоуренгойскому «Факелу» в 27-м
28-03-2024, 02:13
«Динамо-ЛО» проиграло «Факелу» в квалификационном раунде мужской волейбольной Суперлиги и теперь поборется лишь за 9–12 места
5-02-2020, 21:51
«Динамо-ЛО» проиграло на тай-брейке клубу «Газпром-Югра»
26-02-2024, 18:34
Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3
28-04-2024, 01:53
«Динамо-ЛО» выиграло матч с солигорским «Шахтёром» в трёх сетах в турнире за 9–12 места волейбольной Суперлиги в сезоне – 2023/2024
23-09-2023, 19:08
«Динамо-ЛО» завершило новосибирский этап волейбольного «Кубка Столетия» поражением от новоуренгойского «Факела» со счётом 1–3

Происшествия на дорогах

0
79
Сегодня, 12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
0
89
Сегодня, 12:28
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
0
82
Сегодня, 11:32
В Ленобласти при столкновении иномарок погибли оба водителя. Травмы получил ребенок
0
87
Сегодня, 11:12
В Приморском районе на Торфяной дороге иномарка сбила 15-летнего пешехода
Наверх