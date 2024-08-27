Поражением от клуба «Динамо-Урал» из Уфы завершило домашний этап Кубка России волейбольное «Динамо-ЛО»

Раз уж «Питерец.ру» начал освещать участие сосновоборского волейбольного клуба «Динамо-ЛО» в Кубке России, то нельзя пройти мимо третьего матча. После двух «сухих» побед (над МГТУ и «Газпромом-Югрой») «Атомные Парни» проиграли уфимскому «Динамо-Уралу» со счётом 1–3.

Клубный сайт «Динамо-ЛО» заметил, что «Динамо-Урал» был в лучших кондициях из-за того, что уфимцы участвовали в Мемориале Платонова. Первая партия затянулась до счёта 29:27 – решающими стали индивидуальные действия Дениса Бирюкова. Хороши были в стартовом сете в защите – Владимир Шишкин, в атаке – Павел Авдоченко.

Во втором сете на первый план вышел игрок гостей Андрей Сурмачевский, и «Динамо-Урал» превратил 22:17 в итоговые 25:21. В третьей партии дело снова дошло до игры «на балансе», где удача улыбнулась «Динамо-Уралу» (27:25), в этом сете очень старался Роман Поталюк. Проигрывая 1–2 по партиям, сосновоборские динамовцы не сумели добиться тай-брейка: «Динамо-Урал» повторил победный счёт второй партии и выиграл этот матч в четырёх сетах.

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин посетовал на большое количество брака, но пообещал, что в Сургут его команда поедет уже другой. Диагональный «Динамо-ЛО» Авдоченко похвалил зрителей за поддержку.