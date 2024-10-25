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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: петербургское «Динамо» в овертайме проиграло ЦСК ВВС 1:2, а «СКА-Нева» уступила «Дизелю» со счётом 3:5, хотя Даниил Лазутин сделал хет-трик

ВХЛ: петербургское «Динамо» в овертайме проиграло ЦСК ВВС 1:2, а «СКА-Нева» уступила «Дизелю» со счётом 3:5, хотя Даниил Лазутин сделал хет-трик

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
neva.ska.ru
Если динамовцы вели в счёте в Самаре, то невчане в Пензе весь матч отыгрывались, но догнать «Дизель» не удалось.

Оба петербургских клуба, выступающих в чемпионате ВХЛ, играли 24 октября. Динамовцы из города на Неве в Самаре проиграли в овертайме ЦСК ВВС, хотя Юрий Ушаков с передачи Антона Косолапова вывел петербуржцев вперёд на 12-й минуте. Эта шайба в ворота Владимира Сартакова была заброшена в большинстве, и больше гости забить не сумели. А вот хозяева отыгрались во втором периоде, когда в ворота Никиты Богданова был назначен буллит. «Питерец.ру» цитирует динамовский сайт:

«Во время одной из немногочисленных атак хозяев Никита Богданов на перемещении от одной штанги к другой случайно выронил клюшку, за что в его ворота был назначен штрафной бросок».

Напоминает сакраментальную фразу из фильма «Джентльмены удачи»: «В цистерне, где мы ехали, неожиданно оказался цемент». Айдар Галимов реализовал буллит, а в овертайме победу ЦСК ВВС принёс точный бросок Дмитрия Иванова. Набрав 28 очков за 18 матчей, петербургское «Динамо» занимает второе место в регулярном первенстве ВХЛ.

«СКА-Нева» потерпела поражение в Пензе от «Дизеля»: очень старался в составе невчан Даниил Лазутин, сделавший хет-трик, но соперник был сильнее – 5:3. Дубль в составе победителей сделал Ли, по разу отличились Шайхутдинов, Колготин и Рыжков.

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