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Петербургское хоккейное «Динамо» и «СКА-Нева» по очереди обыграли «Ростов» в чемпионате ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
neva.ska.ru
Волей календаря ростовчане встретились с обеими петербургскими командами – и проиграли.

Динамовцы Санкт-Петербурга пока очень нестабильны в первенстве ВХЛ. Перед игрой с «Ростовом», которая состоялась 28 октября, «Динамо» из Северной столицы проиграло четыре календарных матча из пяти, но единственную победу одержали с ошеломившим саратовский «Кристалл» счётом 9:2.

«Питерец.ру» изучил состав «Ростова» и нашёл в команде, которую тренирует латвийский специалист Григорий Пантелеев, две известные хоккейные фамилии – Бякин и Цыплаков. Ростовчане не стушевались на льду «Юбилейного» и открыли счёт уже в первом периоде – Димитров отличился с передачи Авершина. Догнать соперника динамовцам помог точный бросок Ивана Косоренкова, но Косовец снова вывел «Ростов» вперёд. Никита Буруянов смог поразить ворота Кузьменко в большинстве, а победу в овертайме команде Ярослава Люзенкова принёс Пётр Яковлев, а одним из ассистентов стал Косоренков.

Серия поражений «Ростова» продолжилась в следующем матче. Кирилл Мельниченко уже на 6-й минуте вывел «СКА-Неву» вперёд, он же стал автором второго гола «невчан», а победной стала шайба Егора Гурзанова во втором периоде, итог – 3:2.

Если набравшая 28 очков «СКА-Нева» делит 7–8 места с воронежским «Бураном», то динамовцы Петербурга – только 22-е (19 очков).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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