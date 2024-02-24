С поражения в овертайме начало серию плей-офф ВХЛ с альметьевским «Нефтяником» петербургское хоккейное «Динамо»

Именно такого искромётного начала плей-офф ВХЛ «Питерец.ру» и ожидал. В стартовом матче сериии между хоккейным клубом «Динамо» и «Нефтяником» из Альметьевска было всё, что так привлекает к подобным матчам в хоккее, кроме одного – победы хозяев льда. А ведь команда Владимира Крикунова вела по ходу матча – 2:0, 3:1 и 4:2. Но – обо всём по порядку.

Не случайно динамовский сайт озаглавил новость о проигранном в овертайме со счётом 4:5 матче с «Нефтяником» так: «Создали преимущество и сами же его отдали» . Уже к 14-й минуте динамовцы вели с преимуществом в две шайбы после точных бросков Антона Косолапова и Егора Сердюка. В начале второго периода форвард гостей Бровкин сумел поразить ворота Ярослава Озолина и сократить отставание «Нефтяника». Вскоре Косолапов реализовал буллит, обманув вратаря Ахтямова. А уж когда Артём Чернов реализовал большинство незадолго до второго перерыва и сделал счёт 4:2, в победе «Динамо» трибуны вряд ли сомневались.

«Нефтяник» сумел добиться овертайма (забили Крутов и Терехов), при этом дополнительное время серьёзно затянулось. Только на 92-й минуте тот же Крутов сумел завершить матч. Вторая игра состоится 24 февраля и станет понятно, сумеют ли динамовцы прийти в себя.



