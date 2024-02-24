ента новостей

00:47
Хет-трик Григория Кузьмина не помог «СКА-Неве» во втором матче серии с «Южным Уралом» – 3:5
00:32
С поражения в овертайме начало серию плей-офф ВХЛ с альметьевским «Нефтяником» петербургское хоккейное «Динамо»
00:16
СКА разгромил минское «Динамо» и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, однако встреча с ЦСКА в первом же раунде плей-офф возможна
14:29
В Петербурге к обелиску «Городу-герою Ленинграду» возложили цветы в честь Дня защитника Отечества
13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
13:29
На трассе «Сортавала» грузовой «Камаз» влетел в отбойник, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб
12:57
В Петербурге поймали карманника, орудовавшего в общественном транспорте
09:25
Возможно ли присоединение Одессы?
08:41
Петербург опять среди популярных турнаправлений
01:04
В Петербурге задержали киллера и заказчика убийства возле школы на Выборгском шоссе
23:28
Дубль Кирилла Танкова помог «СКА-Неве» победить в овертайме «Южный Урал» в первом матче плей-офф ВХЛ – 2024
20:05
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
18:25
В Смольном вручили «Золотую звезду» семье погибшего героя
18:23
В Петербурге почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга
17:27
Мини-футбольный клуб «Кристалл» сыграл вничью в Тюмени: хорошо, что снова не 3:8
12:53
Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков
12:49
Рабочая группа по СВО в очередном докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников спецоперации
12:47
Под Петербургом росгвардейцы провели боевые стрельбы
11:12
В Петербурге мигранта ударили ножом возле аптеки
09:33
В праздники добавят «Сапсаны»
08:58
Парламентарии хотят расширить возможности маткапитала
18:53
В Петербурге стартует региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
15:39
Зимний дворец, Адмиралтейство и «Аврора»: коллекция петербургского музея LEGO пополнилась новыми экспонатами
15:36
Основная трасса в Петергоф стала светлее и безопаснее
13:35
В Большом зале Мариинского дворца прошёл торжественный приём, приуроченный ко Дню защитника Отечества
13:27
Работников обучат пользоваться нейросетями
13:23
В Петербурге задержали лидера банды из 90-х и двух его сообщников
12:51
В СПбГУ состоялся VIII Петербургский международный молодежный форум труда
12:47
В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов
09:32
В Московском районе с поличным поймали курьеров мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » С поражения в овертайме начало серию плей-офф ВХЛ с альметьевским «Нефтяником» петербургское хоккейное «Динамо»

С поражения в овертайме начало серию плей-офф ВХЛ с альметьевским «Нефтяником» петербургское хоккейное «Динамо»

0
56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
Решающая шайба была заброшена только на 92-й минуте игрового времени!

Именно такого искромётного начала плей-офф ВХЛ «Питерец.ру» и ожидал. В стартовом матче сериии между хоккейным клубом «Динамо» и «Нефтяником» из Альметьевска было всё, что так привлекает к подобным матчам в хоккее, кроме одного – победы хозяев льда. А ведь команда Владимира Крикунова вела по ходу матча – 2:0, 3:1 и 4:2. Но – обо всём по порядку.

Не случайно динамовский сайт озаглавил новость о проигранном в овертайме со счётом 4:5 матче с «Нефтяником» так: «Создали преимущество и сами же его отдали». Уже к 14-й минуте динамовцы вели с преимуществом в две шайбы после точных бросков Антона Косолапова и Егора Сердюка. В начале второго периода форвард гостей Бровкин сумел поразить ворота Ярослава Озолина и сократить отставание «Нефтяника». Вскоре Косолапов реализовал буллит, обманув вратаря Ахтямова. А уж когда Артём Чернов реализовал большинство незадолго до второго перерыва и сделал счёт 4:2, в победе «Динамо» трибуны вряд ли сомневались.

«Нефтяник» сумел добиться овертайма (забили Крутов и Терехов), при этом дополнительное время серьёзно затянулось. Только на 92-й минуте тот же Крутов сумел завершить матч. Вторая игра состоится 24 февраля и станет понятно, сумеют ли динамовцы прийти в себя.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-11-2023, 00:47
Петербургское хоккейное «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с альметьевским «Нефтяником», но проиграло по буллитам, а «СКА-Нева» в овертайме одолела ЦСК ВВС
10-12-2023, 01:49
ВХЛ: «СКА-Нева» и петербургское хоккейное «Динамо» одержали крупные победы в своих матчах 9 декабря, при этом Артемий Плешков не пропустил
19-09-2023, 20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
27-01-2024, 23:46
В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!
19-02-2024, 23:29
Стали известны соперники петербургских клубов в первом раунде плей-офф ВХЛ: «СКА-Нева» сыграет с «Южным Уралом», а «Динамо» – с «Нефтяником»
17-01-2024, 21:27
В своём 46-м матче чемпионата ВХЛ – 2023/2024 петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Южный Урал»

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
0
110
Вчера, 13:29
На трассе «Сортавала» грузовой «Камаз» влетел в отбойник, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб
0
238
22-02-2024, 20:05
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
0
235
21-02-2024, 09:23
В Петербурге задержали пожилого водителя сбившего 14-летнюю девочку на проспекте Энгельса
Наверх