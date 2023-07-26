Хоккеисты системы СКА Бучельников, Иванов, Плешков, Кузьмин, Кабуш, Лазутин, Синяткин, Семён и Иван Демидовы вызваны в сборную на предсезонный турнир в Сочи

С 3 по 8 августа в курортном Сочи пройдёт традиционный предсезонный хоккейный турнир «Sochi Hockey Open». Туда отправится не только основа СКА, но и сборная России до 23 лет. «Питерец.ру» перечисляет игроков из системы невских армейцев, которые вошли в состав молодёжной сборной: вратари Артемий Панарин! Плешков и Сергей Иванов, а также форварды Дмитрий Бучельников, Иван и Семён Демидовы, Григорий Кузьмин, Даниил Лазутин, Матвей Кабуш, Семён Синяткин.

Сочинский предсезонный турнир пройдёт в «Сириусе», помимо СКА и сборной U-23 и сочинцев туда поедут ещё «Авангард» и «Адмирал». Посмотрим на важнейшие изменения в составах первых соперников СКА (о переезде в Санкт-Петербург Сергея Толчинского и так все знают).

Из состава омских «Ястребов» перешли в СКА ещё и Арсений Грицюк и Павел Дедунов, а пришли в «Авангард» в межсезонье Илья Проскуряков, Либор Шулак, Игорь Гераськин, Иван Игумнов и Валентин Пьянов. «Адмирал» смог сохранить голкипера Никиту Серебрякова – лучшего в своём амплуа по итогам сезона – 2022/2023. В числе известных новичков «Моряков» можно назвать Максима Чудинова и Павла Варфоломеева. Артур Тянулин и Кирилл Петьков продолжит выступать за «Сочи» (главный тренер – Дмитрий Кокорев).