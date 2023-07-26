ента новостей

02:35
Хоккеисты системы СКА Бучельников, Иванов, Плешков, Кузьмин, Кабуш, Лазутин, Синяткин, Семён и Иван Демидовы вызваны в сборную на предсезонный турнир в Сочи
00:48
Мантуан и Клаудиньо забили за «Зенит» в выигранном командой Сергея Семака кубковом поединке с «Ахматом»
23:43
Жители Ленобласти могут проголосовать за подключение к высокоскоростному мобильному интернету деревень и сёл
22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
22:17
Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)
18:17
В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса
18:08
Депутат Заксобрания Павел Крупник будет активно помогать футбольному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург)
17:36
На КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда
15:43
В Енакиево строители из Ленобласти восстановят лицей
15:41
В Волховском районе отремонтируют дорогу к Пупышево от Мурманского шоссе
14:32
В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала
14:25
Министр юстиции Новой Зеландии подал в отставку после обвинения в автокатастрофе
14:21
Правительство Израиля приняло закон об ограничении полномочий Верховного суда вопреки массовым протестам
13:21
В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного моста
13:14
Мариупольские школьники приехали в Петербург отдохнуть в оздоровительном лагере «Дружных»
13:03
Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей
12:59
В Московском районе пенсионер перевел телефонным аферистам 11,6 млн рублей
12:55
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке
12:51
В Колпино мужчина сломал ребра бывшей сожительнице бросив в неё кирпич
12:43
В Петербурге задержаны злодеи, которые у мужчины под угрозой ножа отобрали мобильный телефон
12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
12:29
В центре Петербурга в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
12:24
На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир
12:01
В Тихвине почтовый автомобиль сбил подростка на самокате
11:41
Петербург открыл искусство Африки для творческой молодежи из Мариуполя
11:39
Мост через реку Свирь разведут для прохода яхты «Хортица»
11:30
Полицейские задержали избивших деревянным брусом прохожего в Мурино
02:14
На шахматном турнире в Уральске петербуржцы Сергей Лобанов и Алексей Гоганов по-разному сыграли в 5-м туре, а Ниманн подбирается к лидерам
01:21
Малком – в Саудовскую Аравию, Адамов – в «Зенит», а Гойло – в Сочи
00:32
Председатель ЗаКСа Александр Бельский выразил соболезнования всвязи с гибелью полковника Евгения Вашунина, командовавшего «Ленинградским полком»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Хоккеисты системы СКА Бучельников, Иванов, Плешков, Кузьмин, Кабуш, Лазутин, Синяткин, Семён и Иван Демидовы вызваны в сборную на предсезонный турнир в Сочи

Хоккеисты системы СКА Бучельников, Иванов, Плешков, Кузьмин, Кабуш, Лазутин, Синяткин, Семён и Иван Демидовы вызваны в сборную на предсезонный турнир в Сочи

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ska.ru
Спонсором первого для СКА предсезонного турнира выступил очень известный букмекер.

С 3 по 8 августа в курортном Сочи пройдёт традиционный предсезонный хоккейный турнир «Sochi Hockey Open». Туда отправится не только основа СКА, но и сборная России до 23 лет. «Питерец.ру» перечисляет игроков из системы невских армейцев, которые вошли в состав молодёжной сборной: вратари Артемий Панарин! Плешков и Сергей Иванов, а также форварды Дмитрий Бучельников, Иван и Семён Демидовы, Григорий Кузьмин, Даниил Лазутин, Матвей Кабуш, Семён Синяткин.

Сочинский предсезонный турнир пройдёт в «Сириусе», помимо СКА и сборной U-23 и сочинцев туда поедут ещё «Авангард» и «Адмирал». Посмотрим на важнейшие изменения в составах первых соперников СКА (о переезде в Санкт-Петербург Сергея Толчинского и так все знают).

Из состава омских «Ястребов» перешли в СКА ещё и Арсений Грицюк и Павел Дедунов, а пришли в «Авангард» в межсезонье Илья Проскуряков, Либор Шулак, Игорь Гераськин, Иван Игумнов и Валентин Пьянов. «Адмирал» смог сохранить голкипера Никиту Серебрякова – лучшего в своём амплуа по итогам сезона – 2022/2023. В числе известных новичков «Моряков» можно назвать Максима Чудинова и Павла Варфоломеева. Артур Тянулин и Кирилл Петьков продолжит выступать за «Сочи» (главный тренер – Дмитрий Кокорев).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-08-2016, 16:28
В Нижнем Новгороде начался первый предсезонный хоккейный турнир
3-08-2016, 17:06
СКА прибыл на хоккейный турнир в Сочи
20-08-2022, 19:18
Перед стартом турнира имени Н. Г. Пучкова СКА обыграл «Сочи»
9-08-2017, 18:04
СКА проиграл сборной России финал турнира в Сочи
28-10-2014, 16:15
Ковальчук, Панарин и Чудинов вошли в окончательную заявку сборной России
10-12-2012, 06:43
Хоккеисты Петербургского СКА Дмитрий Калинин и Максим Чудинов приглашены в сборную России перед вторым этапом Евротура

Происшествия на дорогах

0
94
Вчера, 22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
0
92
Вчера, 18:17
В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса
0
93
Вчера, 14:32
В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала
0
101
Вчера, 12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
Наверх