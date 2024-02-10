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Питерец.ру » Спорт » В чемпионате ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» выиграло пятый матч подряд, забросив пять шайб тульскому АКМ

В чемпионате ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» выиграло пятый матч подряд, забросив пять шайб тульскому АКМ

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Динамовцы из города на Неве переместились уже на седьмое место.

Хоккейный клуб «Динамо» продолжает радовать своих поклонников: команда Владимира Крикунова сумела выиграть пятый матч подряд в рамках первенства ВХЛ. После побед над воскресенским «Химиком», «Динамо-Алтаем», «Омскими Крыльями» и новокузнецким «Металлургом» (об этих матчах «Питерец.ру» сообщал ранее) повержен тульский АКМ.

Важно отметить: ледовый дворец в Туле был заполнен до отказа, а вот в Санкт-Петербурге матчи «Динамо» и «СКА-Невы» не всегда вызывают зрительский ажиотаж. Туляки входили в число лидеров турнирной таблицы, но петербуржцы уже к 7-й минуте вели со счётом 2:0. Сначала Иван Петраков с передач Владимира Михасёнка и Максима Салахова использовал большинство, затем Павел Елизаров при помощи Антона Косолапова забил уже в равных составах.

В середине первого периода АКМ усилиями Мокина сократил отставание в счёте, а во второй двадцатиминутке зрители не увидели заброшенных шайб. Ключевым моментом можно считать удаление Комаристого в третьем периоде, которое позволило динамовцам сделать счёт 3:1 в свою пользу (точный бросок в формате «5Х4» удался Артёму Чернову, ассистенты – Магомед Шараканов и Пётр Яковлев. Тот же Яковлев и Егор Сердюк поразили пустые ворота АКМ, итоговый счёт – 5:1.


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