В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3

«Питерец.ру» поясняет: «Другое Дерби» связано с названиями обеих команд – петербургского «Динамо» и пензенского «Дизеля». 7 ноября в Пензе на «Дизель-Арене» при не слишком большой посещаемости (порядка 1200 зрителей) состоялось это самое «Другое Дерби», завершившееся победой хозяев льда со счётом 5:3.

Ярослав Люзенков доверил место в воротах Ивану Сапожникову, который уже к середине стартового периода дважды пропустил. Открыл счёт Дербенёв с передач Акмальдинова и Мужикова, удвоил преимущество «Дизеля» Лукичёв. На 15-й минуте динамовец Пётр Яковлев отквитал одну шайбу: в ассистенты этого «трудового гола» записали Вячеслава Сараева и Владимира Михасёнка. Первый период завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Во второй двадцатиминуте команды отличились по разу: у «Дизеля» на 34-й минуте забил Борисенков, у «Динамо» вскоре отличился Кирилл Беляев (ассистенты – Михасёнок и Александр Кулагин). Удаление Михасёнка в третьем периоде привело к пропущенной динамовцами шайбе в меньшинстве. После этого Иван Петраков сократил отставание гостей, но точный бросок Дербенёва установил окончательный счёт – 5:3 в пользу «Дизеля». Отставание «Динамо» от занимающего 16-е «кубковое» место «Норильска – 4 очка.