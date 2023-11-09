В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2

«СКА-Карелия» продолжает быть аналогом боксёрской груши на хоккейной площадке для петербургских клубов в чемпионате МХЛ – 2023/2024. «Питерец.ру» совсем недавно сообщал об избиении карельского клуба «Сорок Шестыми» с неприличным счётом 10:0, и вот – поражение от МХК «Динамо» (СПб) с разницей в 6 шайб.

Если посмотреть на турнирную таблицу МХЛ, то череда поражений «СКА-Карелии» не должна удивлять: клуб из Кондопоги прочно осел на дне вместе с приморским «Тайфуном» и «Сахалинскими Акулами». Уже в первом периоде молодые динамовцы трижды огорчили карельского вратаря Смирнова: Руслан Гимбатов и Кирилл Бобровский отличились с интервалом в 25 секунд, а на 16-й минуте Макар Ханин довёл преимущество хозяев льда до крупного. При этом все взятия ворот «СКА-Карелии» в стартовой двадцатиминутке произошли в динамовском большинстве.

Второй период МХК «Динамо» выиграло со счётом 3:1 (снова отличился Бобровских, после чего забили Иван Казаковцев и Илья Локкоев). Счёт 2:1 в третьем периоде привёл к итоговым 8:2 на табло «Юбилейного», заброшенными шайбами отметились Никита Демьянов и Даниил Прохоров.

Набрав 22 очка, «молодёжка» петербургского «Динамо» занимает 22-е место. Следующий матч МХК «Динамо» – 12 ноября.