ента новостей

02:04
В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2
01:40
Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54
20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
13:51
ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение
13:45
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке буксира «Иеволи Орандж»
13:39
Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке
13:26
В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета
11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
09:28
На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека
09:17
Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств
19:03
«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков
19:00
Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах
18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль
16:22
Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»
16:12
На КАД в районе развязки с Софийской улицей ограничат скоростной режим
16:00
СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков
15:35
В Петербурге зацепер упал с поезда и получил многочисленные травмы, второй доехал до станции в Ленобласти
14:13
В Красногвардейском районе после пожара в хозяйственной постройке обнаружены тела двух человек
14:05
В ТЮЗе стартует III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:59
В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку
13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
12:06
В Ленобласти задержали новгородца, подозреваемого в убийстве на стройке
11:48
Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам более 3,9 млн рублей
10:53
На старом направлении трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы
10:36
В Невском районе бывший пожарный зарезал собственного отца
10:19
В Ленобласти рецидивист приставал к девочке
10:09
На трассе «Скандинавия» перекроют одну полосу в направлении Выборга
20:20
ВХЛ: «СКА-Нева» разгромила альметьевский «Нефтяник» 5:1, а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Барс» 2:1
20:00
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу с разницей в 10 очков: Хантер набрал 19 очков, Найт – 22
18:14
«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2

В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Кирилл Бобровских сделал дубль – первый для себя в нынешнем первенстве.

«СКА-Карелия» продолжает быть аналогом боксёрской груши на хоккейной площадке для петербургских клубов в чемпионате МХЛ – 2023/2024. «Питерец.ру» совсем недавно сообщал об избиении карельского клуба «Сорок Шестыми» с неприличным счётом 10:0, и вот – поражение от МХК «Динамо» (СПб) с разницей в 6 шайб.

Если посмотреть на турнирную таблицу МХЛ, то череда поражений «СКА-Карелии» не должна удивлять: клуб из Кондопоги прочно осел на дне вместе с приморским «Тайфуном» и «Сахалинскими Акулами». Уже в первом периоде молодые динамовцы трижды огорчили карельского вратаря Смирнова: Руслан Гимбатов и Кирилл Бобровский отличились с интервалом в 25 секунд, а на 16-й минуте Макар Ханин довёл преимущество хозяев льда до крупного. При этом все взятия ворот «СКА-Карелии» в стартовой двадцатиминутке произошли в динамовском большинстве.

Второй период МХК «Динамо» выиграло со счётом 3:1 (снова отличился Бобровских, после чего забили Иван Казаковцев и Илья Локкоев). Счёт 2:1 в третьем периоде привёл к итоговым 8:2 на табло «Юбилейного», заброшенными шайбами отметились Никита Демьянов и Даниил Прохоров.

Набрав 22 очка, «молодёжка» петербургского «Динамо» занимает 22-е место. Следующий матч МХК «Динамо» – 12 ноября.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-10-2023, 20:39
Молодёжное хоккейное «Динамо» разгромило «Тайфун» со счётом 8:0, по 3 очка набрали Голиков, Локкоев и Казаковцев
23-09-2023, 00:47
МХЛ: «Академия СКА-Юниор» обыграла «СКА–1946» со счётом 4:2, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» оказалась сильнее «Крыльев Советов» – 4:3
28-09-2023, 22:49
МХЛ: крупное поражение «СКА-1946» в Бобруйске и счастливый овертайм для «молодёжки» петербургского хоккейного «Динамо»
7-11-2023, 18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль
27-09-2023, 00:07
«СКА-1946» удалось обыграть «Русских Витязей» со счётом 6:3, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» разделалась в Бобруйске с лидером таблицы МХЛ
30-09-2023, 01:39
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло матч чемпионата ВХЛ у клуба «Рязань-ВДВ» со счётом 3:1, победную шайбу забросил Иван Петраков

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
169
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
223
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
323
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
Наверх