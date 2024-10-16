Петербургские шахматисты приняли участие в чемпионате России по блицу: Матлаков занял 4-е место, Ветохин – 12-е, Левин – 13-е, Лобанов – 22-е

В Сочи завершился чемпионат России по блицу. «Питерец.ру» старается освещать турниры по классическим шахматам, но серьёзное представительство участников из города на Неве не даёт возможности пройти мимо этого события. Лучшим среди петербургских блицоров стал Максим Матлаков, набравший 10 очков из 13 и по коэффициенту ставший четвёртым.

Обладатель одного из высочайших показателей рейтинга среди всех участников Матлаков неожиданно начал турнир с «баранки» рт юного москвича Игоря Вершинина. После ничьей в следующем туре с ещё более молодым Владимиром Филипенко Матлаков выдал впечатляющую серию из семи побед подряд. После ничьей в 10-м туре с сильным гроссмейстером Никитой Афанасьевым и победы над представляющим Санкт-Петербург Саввой Ветохиным Матлаков проиграл будущему победителю – малоизвестному международному мастеру из Мурманской области. Победив в заключительном туре Давида Паравяна, Матлаков занял итоговое четвёртое место, по коэффициенту отстав от Афанасьева и самого молодого гроссмейстера России Ивана Землянского.

Сергей Лобанов тоже начал с поражения и тоже уступил сенсационному победителю из Мурманска. Набрав 9 очков, Лобанов финишировал на 22-м месте. Те же 9 очков – у Ветохина и Евгения Левина.







