Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил турецкого шахматиста Мустафу Йылмаза в 8-м туре турнира «UzChess Cup» в Ташкенте

«Питерец.ру» заметил, что с сайта РШФ изчезли новости с турнира (с приставкой «супер», по словам пресс-службы федерации!) в Ташкенте, на который отправились два россиянина – Александр Грищук и Максим Матлаков. Организаторы пригласили Грищука в главный турнир (Masters), но пока результаты 40-летнего шахматиста в столице Узбекистана не впечатляют. По итогам 8-го тура, в котором Грищук сыграл вничью с «хозяином поля» Нодирбеком Якуббоевым, российский шахматист скатился на последнее (по коэффициенту) место: те же 3 очка набрал проигравший три партии Пархам Магсудлу из Ирана. Следующим соперником Грищука станет потерпевший поражение от Алексея Сараны (Сербия) узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров.

Петербуржец Максим Матлаков в Challengers-турнире выступает лучше, чем Грищук – в главном. Победа над турецким гроссмейстером Мустафой Йылмазом, чей рейтинг ФИДЕ ниже примерно на 60 пунктов, позволила Матлакову набрать 4,5 очка. Столько же – ещё у двух участников турнира, которые опережают занимаеющего промежуточное пятое место Матлакова по дополнительным показателям. Лидируют набравшие по 5,5 очков Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) и Александр Предке (Сербия). Кто-то из них и стане победителем «UzChess Cup».