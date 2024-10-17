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Питерец.ру » Спорт » Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева стала чемпионкой России по быстрым шахматам, петербурженка Анастасия Боднарук заняла 8-е место

Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева стала чемпионкой России по быстрым шахматам, петербурженка Анастасия Боднарук заняла 8-е место

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Вторе место заняла москвичка Екатерина Борисова, третье – Марина Корнева, представляющая Свердловскую область.

Анастасии Боднарук не удалось отстоять звание чемпионки России по быстрым шахматам («Питерец.ру» не забыл, что Боднарук в Самарканде стала победительницей первенства мира по рапиду). На этот раз набравшая 7,5 очков из 11 Боднарук заняла 8-е место, на финише проиграв Екатерине Борисовой и Марине Корневой. За 11 туров Боднарук лишь раз сыграла вничью, выдав серию из пяти побед подряд с 4-го по 8-й туры (одной из побеждённых петербурженкой была и ставшая новой чемпионкой страны по быстрым шахматам Екатерина Гольцева из Нижнего Новгорода). Но слабый финиш и фиаско в партии 3-го тура с землячкой Алёной Гармаш не позволили имеющей звание IM Боднарук занять более высокое место.

Проиграв Боднарук, Гольцева удачно финишировала, набрав 2,5 очка за 3 тура: нижегородка победила Дарью Чарочкину и Зарину Шафигуллину, а с Корневой сыграла вничью. В итоге Гольцева, Борисова и Корнева набрали по 8,5 очков, и всё решил коэффициент (победи Борисова в заключительном туре Екатерину Ковалевскую, и именно столичная шахматистка завоевала бы чистое первое место, но эта партия завершилась вничью).

Участница Суперфинала – 2024 Ольга Карманова стартовала с четырёх побед подряд, но набрала только 6,5 очков и заняла 26-е место.


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