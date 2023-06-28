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Питерец.ру » Спорт » Петербургские женские шахматные разборки продолжаются в Новокузнецке – Анастасия Боднарук обыграла Татьяну Гетьман, а единоличным лидером по итогам 3-го тура стала нижегородка Гольцева

Петербургские женские шахматные разборки продолжаются в Новокузнецке – Анастасия Боднарук обыграла Татьяну Гетьман, а единоличным лидером по итогам 3-го тура стала нижегородка Гольцева

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
barnaul.org
Виктория Лоскутова (на фото) в этом туре выиграла партию чёрными.

Женский турнир шахматной Высшей лиги в Новокузнецке отличается бескомпромиссностью: в 3-м туре зафиксировано всего 5 ничьих, а результативными стали сразу 16 партий!

«Питерец.ру» патриотично обращает особое внимание на успехи и неудачи делегаток Северной столицы и Лениниградской области. Анастасия Боднарук сумела чёрными нанести поражение Татьяне Гетьман, что позволило Бондарук набрать 2,5 очка из 3 возможных. Выиграли свои партии Марина Кузнецова и Дарья Хохлова, а вот Евгения Овод сыграла вничью с Еленой Крамаренко. И не надо думать, что это была спокойная ничья без борьбы: соперница доигрались до двух королей на шахматной доске!

Продолжает играть в кинчевском стиле «Компромисс не для нас» Дарья Юрасова, которая чередует в Новокузнецке успехи и неудачи. Начав с поражения от тёзки Войт, Юрасова затем выиграла у Амины Абакаровой, но сегодня капитулировала перед москвичкой Александрой Димитровой.

Теперь Боднарук и Кузнецова делят 2–7 места ещё с пятью шахматистками, среди которых и Алина Бивол (рейтинг – 2371). Лидирует Екатерина Гольцева, которая за 23 хода справилась с Алёной Волчковой. А вот рейтинговый лидер турнира Ольга Баделько сползла в район 15-го места, проиграв сегодня в эндшпиле.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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