Петербурженка Анастасия Боднарук в Сочи стала чемпионкой России по быстрым шахматам 2023 года

Календарь шахматных турниров столь насыщенный, что некоторые участники и участницы совсем недавно завершившихся победами Владислава Артемьева и Баиры Ковановой Суперфиналов чемпионата России по шахматам в Царском Селе уже переместились в Сочи и начали играть в блиц и рапид.

«Питерец.ру» поздравляет петербурженку Анастасию Боднарук с победой в первенстве страны по быстрым шахматам (контроль времени – 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, то есть «рапид»). Поначалу в лидеры вырвалась любительница играть в шахматы в кепке Дарья Чарочкина (5 побед подряд), в то время как Боднарук в 4-м туре проиграла Евгении Сухановой. Но на финише Боднарук удалось поравняться с дуэтом лидеров – Чарочкиной и занявшей седьмое место в царскосельском Суперфинале Екатериной Гольцевой – и обогнать обеих конкуренток по коэффициенту. Боднарук, Чарочкина и Гольцева набрали 8,5 очков за 11 туров.

Всего Санкт-Петербург в Сочи представляли 11 шахматисток – Боднарук, Овод, Гетьман, Гармаш, Юрасова, Стяжкина, Карманова, Дудкина, Регер, Юдина и гражданка Финляндии Кейнанен. От Ленобласти – только Дорохина.

Проигравшая 6 блиц-партий из 13 в блиц Гетьман в рапид сыграла лучше – 8 очков и 6-е место.