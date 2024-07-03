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Питерец.ру » Спорт » Войт, Корнева, Гольцева, Погонина, Карманова, Шухман и Боднарук выиграли свои партии в 6-м туре Высшей лиги, Овод сыграла вничью

Войт, Корнева, Гольцева, Погонина, Карманова, Шухман и Боднарук выиграли свои партии в 6-м туре Высшей лиги, Овод сыграла вничью

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12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Лучшей из петербурженок пока является Ольга Карманова, которая делит 6–7 места с Натальей Погониной.

«Питерец.ру» считает 6-й тур женской Высшей лиги чемпионата России по шахматам самым интересным из всех раундов. Судите сами – всего 4 ничьи из 20 партий и бескомпромиссная борьба лидеров: Дарья Войт победила тёзку Чарочкину, Марина Корнева огорчила Марию Якимову, добилась победы и «хозяйка поля» Екатерина Гольцева.

Уверенно лидирует Войт – 5,5 очков, и это уже можно назвать серьёзной заявкой на попадание москвички в Суперфинал. По 4,5 очка набрали Гольцева и Корнева, ещё у пятерых участниц Высшей лиги – по 4 очка. В их число входит и действующая чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова, в этом туре обыгравшая Лейлу Табермакову из Башкортостана. Компанию Кармановой на местах с 4-го по 8-е составляют Чарочкина, Наталья Погонина, Екатерина Борисова и Анна Голубова.

По 3,5 очка набрали девять шахматисток, занимающих места с 9-го по 17-е, среди них – петербурженки Евгения Овод и Анастасия Боднарук и Мария Комягина из Ленобласти. Овод сделала третью ничью подряд после проигрыша Войт в 3-м туре, Боднарук победила вторую представительницу Ленобласти на турнире Татьяну Червякову, а Комягина оказалась сильнее Вероники Шубенковой.

Марина Кузнецова смогла за 6 туров набрать только 2 очка, расположившись на 34-м месте.

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