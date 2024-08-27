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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 10-м туре Суперфинала чемпионата России в Барнауле добилась ничьей с рейтинг-лидером турнира Александрой Горячкиной

Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 10-м туре Суперфинала чемпионата России в Барнауле добилась ничьей с рейтинг-лидером турнира Александрой Горячкиной

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Перед заключительным туром лидирует набравшая 6,5 очков Екатерина Лагно.

«Питерец.ру» наблюдал за ходом 10-го тура шахматного Суперфинала, в первую очередь – за партией Ольги Кармановой и Александры Горячкиной. Чемпионка Санкт-Петербурга Карманова является самой молодой и имеет самый низкий рейтинг ФИДЕ среди участниц барнаульского турнира – поэтому никто не должен ругать её за последнее место. Тем более, что сегодня Карманова смогла чёрными сыграть вничью с обладательницей Кубка мира Александрой Горячкиной. По ходу Суперфинала Карманова проиграла шесть раз подряд, но в прошлом туре устояла против Натальи Погониной.

Лидирует Екатерина Лагно, которая свела вничью партию с прекрасно стартовавшей Леей Гарифуллиной. У Лагно – 6,5 очков и встреча с Екатериной Гольцевой на финише Суперфинала. На промежуточное второе место вырвалась москвичка Дарья Чарочкина, сумевшая удержать сложную позицию против Погониной. У Чарочкиной и Горячкиной – по 6 очков и рандеву в 11-м туре: белый цвет – у отобравшейся в Суперфинал через Высшую лигу столичной шахматистки.

Набравшая 5,5 очков Гарифуллина идёт четвёртой: начиная с 5-го тура представительница Свердловской области никак не может победить. Сразу 5 шахматисток набрали по 5 очков, среди них и проигравшая сегодня Баире Ковановой Валентина Гунина.


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