СКА в овертайме удалось выиграть у «Локомотива» 200-й матч Романа Ротенберга в качестве главного тренера клуба КХЛ, при этом вратарь Никита Серебряков не попал даже в запас.

«Питерец.ру» не хотел верить в слухам о возможном обмене голкипера СКА Никиты Серебрякова: фигурировали и Просветов из ЦСКА, и Миска из столичного «Динамо». Ведь Серебряков – лучший голкипер позапрошлого сезона Лиги, и расставаться с таким ценным активом невским армейцам явно не стоит. Но тот факт, что Серебрякова не оказалось даже в заявке на матч в Ярославе (роль дублёра Артемия Плешкова досталась Глебу Саранчуку) косвенно свидетельствует о возможности расставания СКА с пока ещё номинально основным вратарём петербургской команды.

Счёт в ярославском матче открыл в первом периоде Захар Бардаков: лучший вратарь КХЛ сентября Даниил Исаев в том эпизоде железнодорожников не выручил. После этого дважды забили ярославцы: Максим Берёзкин сравнял счёт на 16-й минуте, а его тёзка Шалунова огорчил Плешкова в дебюте второго периода. Затем наступило время Сергея Плотникова: 34-летний форвард СКА отметился дублем ещё до второго перерыва, и гости повели 3:2.

Победить в основное время СКА помешало меньшинство «3Х5» после удалений Плотникова и Михаила Григоренко: точный бросок Артура Каюмова перевёл встречу в овертайм. Завершил борьбу Александр Никишин – 4:3ОТ. В другом матче «Торпедо» победило «Куньлунь» (4:0).