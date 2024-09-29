СКА смог превратить 1:5 по ходу матча с «Куньлунем» в пристойные 4:5, но всё равно проиграл китайскому клубу

Не раз «Питерец.ру» повторял, что «Куньлунь Ред Стар» является едва ли не максимально удобным соперником для СКА в чемпионате КХЛ. Нужно очень внимательно покопаться в статистике личных встреч петербуржцев с «Куньлунем», чтобы отыскать почти единичный успех представителей клуба из Поднебесной. Пример – поражение четырёхлетней давности: Валерий Брагин рискнул доверить ворота Ярославу Аскарову, и СКА проиграл «Куньлуню» со счётом 1:2. Можно ещё вспомнить поражение СКА в концовке прошлого регулярного чемпионата, уже с основным голкипером Серебряковым в воротах (2:3).

Сегодня «Куньлунь» просто «возил» СКА большую часть игрового времени: на 52-й минуте счёт стал 1:5. Паркер Фу и Наиль Якупов поразили ворота Артемия Плешкова в стартовой двадцатиминутке, а точный бросок Цзян Фу в большинстве на 25-й минуте (малый штраф отбывал Захар Бардаков) отправил голкипера невских армейцев отдыхать. В бой был брошен Серебряков, который продержался до 32-й минуты: счёт к тому времени стал 1:3 после шайбы Бардакова.

Но «Куньлунь» учёл ошибки «Торпедо» и не дал СКА переломить ход игры: защитники Адам Кленденинг и Райан Меркли довели преимущество команды Михаила Кравца до четырёх шайб. Итог – 4:5, а Бардаков успел сделать дубль.