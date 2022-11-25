Каюмов с передачи Шалунова огорчил СКА в овертайме, и «Локомотив» выиграл со счётом 2:1

Поражение от «Локомотива» в овертайме наверняка испортило настроение торсиде хоккейного СКА. Ведь после невероятных на фоне серии неудач 6:2 в предыдущем туре с ЦСКА могло показаться, что коллектив Романа Ротенберга снова готов к победной серии. Однако ярославцы смогли одержать минимальную победу в дополнительное время, и СКА потерпел уже шестое поражение в последних восьми встречах.

А ведь «Питерец.ру» надеялся, что быстрая шайба СКА, когда Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Василия Глотова открыл счёт на 8-й минуте, станет только началом голевой феерии. Однако вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, пропустивший этот гол в меньшинстве после удаления своего одноклубника Максима Шалунова, больше пропускать не захотел. Сравнять счёт железнодорожники смогли ещё до первого перерыва усилиями Красковского, после чего два периода прошли без взятий ворот.

А в овертайме всё решила комбинация с участием того же Шалунова и Артура Каюмова, который и стал автором победной для гостей шайбы в ворота Владислава Подъяпольского.