СКА удалось выиграть одиннадцатый матч чемпионата КХЛ подряд: в Магнитогорске по буллитам у «Металлурга» со счётом 3:2

СКА продлил рекордную для сезона – 2023/2024 победную серию, которая теперь составляет одиннадцать матчей. Соперник был достойный – магнитогорский «Металлург». К тому же «Магнитка», которую тренирует Андрей Разин, является лидером первенства Континентальной хоккейной лиги: после поражения от СКА по буллитам уральцам удалось набрать 55 очков, у московского «Динамо» – на 2 очка меньше.

«Металлург» 30 ноября получил серьёзную оплеуху от «Барыса» (2:5), поэтому явно жаждал не ударить в грязь лицом в противостоянии с петербуржцами. В воротах СКА стоял Никита Серебряков, у «Магнитки» играл Артём Загидуллин. Защитник хозяев льда Маклюков очень быстро схватил малый штраф, что позволило СКА выйти вперёд уже на 2-й минуте: Сергей Толчинский реализовал это большинство с передач Александр Никишина и Алекса Гальченюка.

Во втором периоде «сталевары» сравняли счёт, после чего забил Захар Бардаков. Игравший за СКА в 2017–2020 годах Максим Карпов огорчил Серебрякова на 28-й минуте, реализовав «лишнего» после передачи защитника Яковлева. Третий период и овертайм заброшенными шайбами зрителей не порадовали, всё решил буллит Валентина Зыкова.

В другом матче дня «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» со счётом 4:0.







