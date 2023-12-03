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Питерец.ру » Спорт » СКА удалось выиграть одиннадцатый матч чемпионата КХЛ подряд: в Магнитогорске по буллитам у «Металлурга» со счётом 3:2

СКА удалось выиграть одиннадцатый матч чемпионата КХЛ подряд: в Магнитогорске по буллитам у «Металлурга» со счётом 3:2

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86
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.khl.ru
Сергей Толчинский и Захар Бардаков стали авторами заброшенных шайб, а победный буллит исполнил Валентин Зыков.

СКА продлил рекордную для сезона – 2023/2024 победную серию, которая теперь составляет одиннадцать матчей. Соперник был достойный – магнитогорский «Металлург». К тому же «Магнитка», которую тренирует Андрей Разин, является лидером первенства Континентальной хоккейной лиги: после поражения от СКА по буллитам уральцам удалось набрать 55 очков, у московского «Динамо» – на 2 очка меньше.

«Металлург» 30 ноября получил серьёзную оплеуху от «Барыса» (2:5), поэтому явно жаждал не ударить в грязь лицом в противостоянии с петербуржцами. В воротах СКА стоял Никита Серебряков, у «Магнитки» играл Артём Загидуллин. Защитник хозяев льда Маклюков очень быстро схватил малый штраф, что позволило СКА выйти вперёд уже на 2-й минуте: Сергей Толчинский реализовал это большинство с передач Александр Никишина и Алекса Гальченюка.

Во втором периоде «сталевары» сравняли счёт, после чего забил Захар Бардаков. Игравший за СКА в 2017–2020 годах Максим Карпов огорчил Серебрякова на 28-й минуте, реализовав «лишнего» после передачи защитника Яковлева. Третий период и овертайм заброшенными шайбами зрителей не порадовали, всё решил буллит Валентина Зыкова.

В другом матче дня «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» со счётом 4:0.



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