СКА победил «Адмирал» во Владивостоке на фоне слухов о переезде голкипера «Моряков» Серебрякова в Санкт-Петербург

«Питерец.ру» удивлён слухам о появлении в рядах СКА голкипера клуба «Адмирал» Никиты Серебрякова. Причина одна – в составе невских армейцев и так очень много вратарей (Матссон, Николаев, Иванов, Плешков, Мойсевич). Косвенным подтверждением возможного отъезда лучшего голкипера прошлого сезона КХЛ из Владивостока может служить то, что на матч против СКА в воротах «Моряков» появился не Серебряков, а Павел Хомченко.

«Адмирал» очень резво начал матч и открыл счёт уже на 2-й минуте, когда канадец Граовац огорчил Артемия Плешкова с передач Шевченко и Корбита. СКА смог отыграться на 27-й минуте, когда свою первую шайбу в этом сезоне забросил 23-летний Николай Поляков, ассистировали ему Валентин Зыков и Никита Камалов. В третьем периоде невские армейцы не использовали два подряд большинства после удалений Шевченко и набравшего сумасшедшую форму Гутика (Даниил набрал уже 10 очков, у лучшего бомбардира сезона Николая Голдобина из «Спартака» – 15).

Раз не удалось забить в неравных составах – забьём в равных. Быстрее всего реализовал этот постулат на практике Захар Бардаков, который и стал автором победной шайбы СКА на 52-й минуте (ассистентами у Бардакова выступили Поляков и Зыков) – 2:1 во Владивостоке.