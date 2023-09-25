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Питерец.ру » Спорт » СКА победил «Адмирал» во Владивостоке на фоне слухов о переезде голкипера «Моряков» Серебрякова в Санкт-Петербург

СКА победил «Адмирал» во Владивостоке на фоне слухов о переезде голкипера «Моряков» Серебрякова в Санкт-Петербург

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Адмирал» оказал СКА значительно более упорное сопротивление, чем «Амур».

«Питерец.ру» удивлён слухам о появлении в рядах СКА голкипера клуба «Адмирал» Никиты Серебрякова. Причина одна – в составе невских армейцев и так очень много вратарей (Матссон, Николаев, Иванов, Плешков, Мойсевич). Косвенным подтверждением возможного отъезда лучшего голкипера прошлого сезона КХЛ из Владивостока может служить то, что на матч против СКА в воротах «Моряков» появился не Серебряков, а Павел Хомченко.

«Адмирал» очень резво начал матч и открыл счёт уже на 2-й минуте, когда канадец Граовац огорчил Артемия Плешкова с передач Шевченко и Корбита. СКА смог отыграться на 27-й минуте, когда свою первую шайбу в этом сезоне забросил 23-летний Николай Поляков, ассистировали ему Валентин Зыков и Никита Камалов. В третьем периоде невские армейцы не использовали два подряд большинства после удалений Шевченко и набравшего сумасшедшую форму Гутика (Даниил набрал уже 10 очков, у лучшего бомбардира сезона Николая Голдобина из «Спартака» – 15).

Раз не удалось забить в неравных составах – забьём в равных. Быстрее всего реализовал этот постулат на практике Захар Бардаков, который и стал автором победной шайбы СКА на 52-й минуте (ассистентами у Бардакова выступили Поляков и Зыков) – 2:1 во Владивостоке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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