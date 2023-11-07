СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков

Перед матчем со «Спартаком» «Питерец.ру» уже мог сказать, что СКА предстоит матч с одним из лидеров Западной конференции КХЛ. Ведь отставание коллектива Романа Ротенберга от лидеров хоккейного Запада составляет уже 14–15 очков.

В воротах СКА снова появился Серебряков, хотя его игра в предыдущих матчах не впечатляла. Однако бренд «лучшего голкипера сезона – 2022/2023» у 28-летнего Серебрякова никуда не делся. Серебряков снова мог пропустить в самом начале матча, но смог справиться с опасным броском Локтионова.

Счёт открыл не забивавший в КХЛ два месяца Марат Хайруллин, поразивший ворота Патрика Рыбара с передач Михаила Воробьёва и Сергея Толчинского. Но «Спартак» быстро сравнял счёт, воспользовавшись большинством формата «5Х3» (один из малых штрафов получил Серебряков). Второй период получился безголевым, а на 45-й минуте Александр Кадейкин снова вывел СКА вперёд. Однако вместо победы или хотя бы овертайма петербуржцев ждало сильное разочарование.

Лучший снайпер и бомбардир нынешнего сезона Николай Голдобин помог Павлу Порядину сравнять счёт на 51-й минуте, а победная для «красно-белых» шайба влетела в ворота СКА, когда секундомер показывал 59:59 или 1 секунду до завершения основного времени.