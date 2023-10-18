«СКА-Нева» обыграла «Сокол» в Красноярске, а Глеб Саранчук превзошёл Антона Худобина

«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ смогла с минимальным счётом 1:0 победить в Красноярске «Сокол». «Питерец.ру» удивился, увидев в воротах клуба ВХЛ такую статусную фигуру, как Антон Худобин. Но с бывшим НХЛовцем Худобиным не нашли взаимопонимания клубы КХЛ и он теперь играет за «Сокол». А ведь ещё в 2020 году тогда 34-летний Худобин вместе с «Далласом» выходил в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Несмотря на то, что автором единственной шайбы в матче «Сокола» и «СКА-Невы» стал ранее не забивавший в этом сезоне Давид Мамаладзе (одним из ассистентов выступил Михаил Кабат), лавры главного героя достаются отыгравшему «на ноль» Глебу Саранчуку. При этом по его воротам было нанесено меньше бросков, поскольку Худобин сделал 40 «сэйвов», а Саранчук – «всего» 26.

В послематчевом интервью Саранчук сказал:

«Я видел, конечно, что в основном за «Сокол» играл Хакимов, но почему-то было предчувствие, что с нами Худобин выскочит. Ждал его появления в составе «Сокола», прям под него настраивался».

Победа в Красноярске позволила команде Николая Воеводина набрать 22 очка. Сейчас «СКА-Нева» занимает девятое место в таблице ВХЛ, а лидирует тюменский «Рубин» (28 очков).

19 октября «СКА-Неву» ждёт Норильск.