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Питерец.ру » Спорт » Гол Михаила Воробьёва в меньшинстве помог СКА обыграть ЦСКА в Москве – 3:2

Гол Михаила Воробьёва в меньшинстве помог СКА обыграть ЦСКА в Москве – 3:2

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21
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Невольным соавтором победной шайбы СКА стал заработавший удаление Захар Бардаков.

Прескверным получился дебют лучшего голкипера прошлого сезона Никиты Серебрякова (экс-«Адмирал») в рядах СКА. Серебряков не продержался даже минуты игрового времени: уже на 40-й секунде принципиального матча ЦСКА – СКА Владислав Каменев с передач Сергея Плотникова и Константина Окулова открыл счёт. «Питерец.ру» решил, что – известный спортивный трюизм – запахло разгромом. Но коллектив Романа Ротенберга показал и мастерство, и характер и смог догнать и перегнать грозного соперника.

Очень быстро удалось сравнять счёт: Арсений Грицюк с передач Александра Кадейкина и не очень результативного в сезоне – 2023/2024 Сергея Толчинского огорчил Ивана Федотова уже на 5-й минуте. В начале второго периода Павел Карнаухов с передачи Ярослава Дыбленко снова вывел команду Сергея Фёдорова вперёд, однако после этого забивали только гости.

Предпочитающий с перерывами в несколько игр набирать по 2 очка за матч Толчинский сравнял счёт на 26-й минуте (ассистентами выступили Кадейкин и Михаил Пашнин), а победная шайба СКА получилась удивительной. Захар Бардаков отправился отдыхать на скамейку штрафников, предоставив ЦСКА шанс выйти вперёд. Но расторопный Михаил Воробьёв с передачи Артёма Сергеева принёс СКА победу – 3:2.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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