Переход Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА состоялся: ждём дебюта за новый клуб.

СКА довольно давно не проигрывал минскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ (в мартовском плей-офф минчане дважды огорчили команду Романа Ротенберга), поэтому вчерашнее фиаско в Минске удивляет. Тем более, что усилиями Владимира Алистрова (как не забить своей бывшей команде?) и забросившего свою шестую шайбу в нынешнем первенстве Алекса Гальченюка петербуржцы вели 2:0 на 19-й минуте.

Однако уже после первого перерыва хозяевам «Минск-Арены» удалось использовать удаление Валентина Зыкова. А на 30-й минуте Пинчук поразил ворота Артемия Плешкова уже в равных составах, и динамовцы сравняли счёт – 2:2. Победной для «Динамо» стала шайба канадского защитника Калдиса, который начал этот чемпионат с дубля в ворота «Нефтехимика», а затем не мог забить 11 матчей подряд. В концовке гостям не удалось устроить штурм, так как удаления схлопотали Захар Бардаков и Никита Камалов, итог – 4:2 в пользу команды Дмитрия Квартальнова после шайбы в формате «5Х3» на 59-й минуте.

«Питерец.ру» надеется, что переход в СКА лучшего голкипера сезона – 2022/2023 Никиты Серебрякова из «Адмирала» придаст обороне невских армейцев большей надёжности. Сыграет ли Серебряков за СКА в принципиальной битве с ЦСКА 6 октября?