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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» в овертайме пересилила красноярский «Сокол»: Дишковский сделал дубль, а Подлягин – 32 сэйва

«СКА-Нева» в овертайме пересилила красноярский «Сокол»: Дишковский сделал дубль, а Подлягин – 32 сэйва

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Визави Никиты Подлягина Илье Румянцеву пришлось потрудиться ещё больше – 35 отражённых бросков.

После поражения в Норильске «СКА-Нева» сумела снова победить: удачным для команды Николая Воеводина оказался визит в Красноярск. Местный «Сокол» в сентябре выдал победную серию длиной в четыре матча (последовательно были повержены «Челмет», «Горняк-УГМК», «Кристалл» и ЦСК ВВС), но накануне был разгромлен суровыми петербургскими динамовцами.

«Питерец.ру» заметил, что сегодня Воеводин доверил место в воротах невчан Подлягину: Кирилл Герасимюк был заменён по ходу игры с «Норильском». Пропустил Подлягин на 10-й минуте, когда неразберихой у его ворот сумел воспользоваться Епишин. Петербуржцы сравняли счёт до завершения первого периода: Иван Кузьмин реализовал большинство, хотя поначалу взятие ворот Румянцева вызвало у арбитров вопросы.

Михаил Кабат и Владимир Барабанов помогли Никите Дишковскому вывести «СКА-Неву» вперёд на 45-й минуте, однако упорный «Сокол» добился овертайма. Хозяева льда помог рикошет после броска Дедова издалека – 2:2 на 55-й минуте. В концовке удаление у красноярцев схлопотал Мартынов, однако реализовать это большинство невчане не сумели. Завершил борьбу Дишковский – 3:2ОТ.

Эта победа позволила «СКА-Неве» 14 очков и догнать тот же «Сокол», те же 14 очков – у клуба «Рязань-ВДВ».

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