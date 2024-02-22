Дубль Кирилла Танкова помог «СКА-Неве» победить в овертайме «Южный Урал» в первом матче плей-офф ВХЛ – 2024

То, чего так ждал «Питерец.ру», случилось: начался плей-офф ВХЛ. Петербургская «СКА-Нева» начала борьбу за «Кубок Шёлкового пути» с выяснения отношения с орским клубом «Южный Урал». Отрадно, что матч «СКА-Невы» и «Южного Урала» получился самым упорным и интересно из четырёх первых встреч начавшегося плей-офф: «Тамбов» одолел «Югру» с разницей в две шайбы, а «Зауралье» и «Сокол» и вовсе одержали крупные победы, повергнув соответственно «Звезду» и «Молот».

В первом периоде отчётного матча шесть сотен зрителей, собравшихся в четверг в «Хоккейном городе», увидели гол в ворта хозяев льда: Степанов отличился с передач Журавлёва и Зимина. А вот следующая двадцатиминутка началась успешной атакой петербуржцев: Кирилл Мельниченко сравнял счёт, ассистировали ему Матвей Кабуш и Григорий Кузьмин. После этого центральной фигурой стал Кирилл Танков, дважды забивший орскому вратарю Кузмаулу. Сначала Танков реализовал большинство, выведя «невчан» вперёд, а затем забросил победную шайбу в овертайме – 3:2 в пользу команды Николая Воеводина.

Можно отметить и вратаря «СКА-Нева» Артемия Плешкова, отразившего 29 бросков. Второй матч серии состоится уже 23 февраля – приходите в «Хоккейном город», начало в 17:00.



