ВХЛ: «СКА-Нева» в результативном матче пересилила клуб «Рязань-ВДВ» по буллитам, счёт – 5:4

«СКА-Нева» завершился свою пятиматчевую выездную серию матчем с командой «Рязань-ВДВ». «Питерец.ру» рад, что эта игра получилась столь результативной – восемь шайб в основное время и победа петербуржцев в серии буллитов.

Пропустив в самом начале матча, «невчане» смогли нанести контрудар прямо перед первым перерывом. Сначала Владислав Курбатов при помощи Михаила Кабата и Григория Кузьмина сравнял счёт, затем уже сам Кабат вывел гостей вперёд за 11 секунд до первого перерыва.

Вторая двадцатиминутка завершилась вничью: в составе «десантников» отличился Угольников, а вернул лидерство «СКА-Неве» точный бросок Альберта Конозова, который сразу сказал спасибо Дмитрию Бучельникову за прекрасный «ассист».

Когда давно не набиравший очков в чемпионате ВХЛ – 2023/2024 Матвей Кабуш в дебюте третьего периода сделал счёт 4:2, то создалось впечатление, что «СКА-Нева» доведёт игру до победы в основное время. Но рязанцы смогли дважды реализовать большинство (забили Кирсанов и Толузаков), и матч продолжился в овертайме, а затем и в серии буллитов. Победу «СКА-Неве» в послематчевой серии принёс Альберт Конозов, итоговый счёт – 5:4Б.

1 октября в «Хоккейном городе» состоится дерби: «СКА-Нева» – «Динамо» (СПб).