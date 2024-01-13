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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга после трёх крупных побед подряд уступил «Зауралью» в гостях со счётом 1:3

Хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга после трёх крупных побед подряд уступил «Зауралью» в гостях со счётом 1:3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
До этого были повержены «Норильск», «Сокол» и «Горняк-УГМК».

Первенство ВХЛ продолжает быть одним из приоритетов спортивных новостей: «Питерец.ру» всерьёз взялся за освещение хоккейной темы в контексте клубов из города на Неве. Вот и крикуновское «Динамо» бравурно отметило на льду Новый год, одержав три крупные победы подряд. Вспомним хронологию событий.

23 декабря в игре с «Норильском» героем стал динамовский голкипер Сергей Белов, заработавший «сухарь». 29 декабря динамовцы со счётом 4:1 обыграли красноярский «Сокол», шайбы в составе победителей забросили Пётр Яковлев, Павел Елизаров, Владимир Михасёнок и Антон Косолапов. Дальше – третья подряд виктория с крупным счётом: на этот раз был повержен «Горняк-УГМК». В Верхней Пышме повторился тот же счёт 4:1, а вот следующий календарный матч принёс поклонникам «Динамо» разочарование.

В Кургане на стадионе имени Николая Парышева петербургский клуб без особых шансов уступил хозяевам льда – клубу «Зауралье» (1:3). Счёт уже на 6-й минуте открыл Икамацких, которому не сумел помешать динамовский вратарь Ярослав Озолин. На 33-й минуте Ердаков реализовал большинство, которое подарил «Зауралью» отправившийся на скамейку штрафников Вячеслав Сараев. Яковлев сократил отставание гостей, но шайба Чуфарова подвела итог – 3:1.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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