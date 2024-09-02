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Питерец.ру » Спорт » Петербургское футбольное «Динамо» проиграло «Иркутску» со счётом 0:2, дубль сделал Иван Яковлев

Петербургское футбольное «Динамо» проиграло «Иркутску» со счётом 0:2, дубль сделал Иван Яковлев

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В предыдущем туре динамовцы из города на Неве потерепели поражение от дублёров московского «Спартака».

Давно «Питерец.ру» не обращал внимания на футбольный клуб «Динамо». В 21-м туре чемпионата второй лиги Б динамовцы из Северной столицы принимали «Иркутск». Счёт – 0:2 в пользу гостей, при этом футболисты «Динамо» не сумели нанести ни одного удара в створ ворот иркутского голкипера Цыгулева.

Главным героем матча стал Иван Яковлев, сумевший сделать дубль: в самом начале второго тайма он открыл счёт, а на 56-й минуте удвоил преимущество «Иркутска». Команда Александра Фомичёва не смогла забить даже гол престижа: так петербургские динамовцы потерпели второе подряд поражение и занимают теперь 12-е место с теми же 24 очками, которые были набраны ещё 17 августа в матче с зенитовскими дублёрами. После ничьей 1:1 с «Зенитом-2» динамовцы в резонансном матче проиграли дублёрам «Спартака», и вот – второе поражение подряд. «Иркутск», в копилке которого 38 очков, поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы, опередив «Чертаново».

Многострадальная петербургская «Звезда» в этом туре проиграла команде «Знамя Труда» из Орехово-Зуево со счётом 0:1. «Звезда» прочно осела на дне таблицы – 7 очков при разнице мячей 18–56. Свой следующим матч «Динамо» из города на Неве проведёт 9 сентября с клубом «Леон-Сатурн».


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