«Иркутск» победил на своём поле петербургское «Динамо» в матче 8-го тура третьего футбольного дивизиона, мяч у динамовцев забил Алексей Плотников

«Питерец.ру» не ошибся, когда назвал матч в Иркутске очень важным для футбольного клуба второй лиги «Динамо» из города на Неве. Динамовцы не смогли привезти из Иркутска даже ничью, но и соперник весьма силён: команда Константина Дзуцева победила в 6-м и 7-м турах с одинаковым счётом 1:0, были последовательно повержены «Зоркий-Красногорск» и вологодское «Динамо».

Пресс-служба петербургского «Динамо» не радует свежей информацией: клубные новости застыли на анонсе матча с «Тверью», который закончился вничью больше месяца назад (спасительный гол тогда забил уже в компенсированное ко второму тайму время Никита Танков). Курирующий петербургское «Динамо» депутат Заксобрания Павел Крупник вряд ли доволен подобным отношениям к актуальным клубным событиям (динамовским пресс-атташе является Полина Лысенко Алёна Калабина).

Белоруков выпустил в иркутском матче следующий состав: вратарь – Мешалкин, полевые игроки – Калистратов, Шиков, Коренблюм, Масальский, Уткин, Шилов, Гавриленко, Мартьянов, Танков, Новицкий. Иркутяне дважды забили после перерыва – на 50-й и 59-й минутах, автором победного для хозяев поля мяча стал Убониев. Гол престижа удалось записать на свой лицевой счёт динамовцу Алексею Плотникову.