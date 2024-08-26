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Питерец.ру » Спорт » Черномырдин поучаствовал в потасовке между дублёрами «Спартака» и петербургского «Динамо», а «Звезда» проиграла «Енисею-2» со счётом 3:4

Черномырдин поучаствовал в потасовке между дублёрами «Спартака» и петербургского «Динамо», а «Звезда» проиграла «Енисею-2» со счётом 3:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
При новом главном тренере Владиславе Галкине дела петербургской «Звезды» пошли лучше.

Центральные СМИ обратили внимание и на матчи дублёров, но причина проста: случилась банальная потасовка. Нервы не выдержали у футболистов «Спартака-2» и петербургского «Динамо». «Красно-белые» открыли счёт в первом тайме усилиями Николая Ищенко. Но после перерыва петербургский динамовец Николай Шиков забил ответный мяч.

Расстроенный ходом матча спартаковец Николай Старков толкнул Шикова, и в ситуацию сразу вмешался Михаил Погорелов Черномырдин, решивший заступиться за одноклубника. Через несколько минут игра возобновилась, а Шиков, Старков и Черномырдин были «награждены» жёлтыми карточками. Завершил борьбу гол спартаковца Егора Гуляева на 90-й минуте – 2:1 в пользу москвичей.

Петербургская «Звезда» недавно провела тренерскую рокировку: вместо Геннадия Орбу «звёздную» команду теперь готовит к матчам Владислав Галкин. Первый же матч при Галкине «Звезда» сумела не проиграть: при нынешнем состоянии дел это можно назвать очевидным успехом. Однако в результативном матче с «Енисеем-2» петербургский клуб потерпел обидное поражение со счётом 3:4. «Звезда»  проигрывала 1:3, сумела сравнять счёт, но Кирилл Поршунов принёс победу красноярцам.

«Питерец.ру» знает и о поражении «Зенита-2» от владимирского «Торпедо» (0:2).

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