Петебургское футбольное «Динамо» выиграло матч 7-го тура и поднялось на 4-е место, впереди – важный матч с «Иркутском»

Дела петербургского «Динамо», которое тренирует Дмитрий Белоруков, идут всё лучше. В очередном туре чемпионата третьего футбольного дивизиона динамовцы обыграли «Енисей-2» с минимальным счётом.

Белоруков выставил на матч с красноярцами следующий состав: вратарь – Мешалкин, полевые игроки – Шиков, Плотников, Масальский, Уткин, Коренблюм, Шилов, Мартьянов, Гавриленко, Новицкий, Танков. У динамовцев были моменты до перерыва, но гол удалось забить только на 76-й минуте, когда Танков реализовал пенальти. Эта победа позволила «Динамо» занять промежуточное четвёртое место: у петербуржцев одинаковое количество очков с «Иркутском» – у обеих команд по 14 очков после 7 туров.

«Питерец.ру» предвкушает матч следующего тура в Иркутске: именно туда отправятся динамовцы. Три матча подряд «Иркутск» (главный тренер – Константин Дзуцев) сыграл с одинаковым счётом 1:0. После поражения в 5-м туре от «Балтики-БФУ» иркутяне обыграли «Зоркий-Красногорск» и вологодское «Динамо». Матч «Иркутска» и «Динамо» состоится 9 сентября.

Белоруков после победы над «Енисеем-2» сказал:

«Хороший матч получился, у нас неплохая игра была. Много создали голевых моментов. Единственное, что, наверное, не получилось – это вовремя забить гол».