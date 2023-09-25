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Питерец.ру » Спорт » Триумф петербургских клубов в 10-м туре второй лиги: дубль «Зенита», «Динамо» и «Звезда» выиграли свои матчи с общим счётом 10:0

Триумф петербургских клубов в 10-м туре второй лиги: дубль «Зенита», «Динамо» и «Звезда» выиграли свои матчи с общим счётом 10:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Особенно порадовала «Звезда» Дмитрия Комбарова, победившая со счётом 7:0.

«Зенит-2» продолжает лидировать в той же группе третьего по рангу футбольного дивизиона России, где выступают ещё две петербургские команды – «Динамо» и «Звезда». Повышение в классе дублёрам «Зенита» не светит, поэтому играют они легко, а выигрывают часто. В 10-м туре «сине-бело-голубые» одолели амбициозный «Химик» из Дзержинска с минимальным счётом: единственный мяч Илья Родионов забил уже на 4-й минуте. Теперь верхняя часть таблицы выглядит так: «Зенит-2» и «Химик» набрали по 25 очков, «Иркутск» и петербургское «Динамо» - по 20.

Динамовцы после принципиальной победы над «Зенитом-2» в прошлом туре (1:0) снова выиграли, на этот раз – у клуба «Луки-Энергия». Команда Дмитрия Белорукова забила дважды за матч: автором первого гола с пенальти стал Никита Танков, забивающий в КАЖДОМ матче, в котором этот игрок выходит на поле в этом сезоне, второй мяч «Динамо» – на счету Ризвана Умарова.

«Питерец.ру» хотел бы посвятить невероятной победе «Звезды» Дмитрия Комбарова над новгородским «Электроном» со счётом 7:0. Хет-трик удался Виталию Карпенко, дубль сделал Никита Посмашный, по мячу забили Максим Карпов и Артём Шоларь. Одержав вторую разгромную победу подряд, «Звезда» выбралась из «подвала» таблицы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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