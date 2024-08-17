Геннадий Орбу уволен из петербургского футбольного клуба «Звезда»

Этой новости нет пока даже на сайте футбольного клуба «Звезда», но есть в сообществе петербургской команды в одной из социальных сетей: Геннадий Орбу уволен. «Питерец.ру» освещал прошлый матч «Звезды»: дерби с динамовцами из города на Неве завершилось разгромом с «бразильско-немецким» счётом 1:7 (те, кто помнят ЧМ – 2014, сразу поймут, о чём речь).

Орбу, которому в июле исполнилось 54 года, появился в «Звезде» этой зимой, сменив на тренерском мостике Дмитрия Комбарова. «Звезда» и при Комбарове играла с серьёзными перепадами, чередуя крупные победы и разгромные поражения. Но с приходом Орбу результаты только ухудшились: сейчас «звёздная» команда прочно обосновалась в подвале своей группы. Начав чемпионат в апреле с 0:3 от дублёров московского «Динамо», за 18 туров «Звезда» сумела буквально наскрести всего 6 очков при астрономической разнице забитых и пропущенных мячей 15–51. С крупным счётом были проиграны матчи с «Родиной-М» (1:5), «Зенитом-2» (1:4), дублёрами «Спартака» (0:6), раменским клубом «Леон Сатурн» (1:5).

В бытность игроком Орбу выступал в России за волгоградский «Ротор» и саратовский «Сокол». Перед тем, как стать главным тренером «Звезды», Орбу работал с грузинским клубом «Колхети-1913».