В 17-м туре второй лиги дубль «Зенита» выиграл, «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла лидеру, а у петербургского «Динамо» явный спад

Дублёры «Зенита» после ничьей в прошлом туре с командой «Знамя Труда» (2:2) спокойно обыграли коллег из московского «Динамо» в 17-м туре первенства второй лиги. «Сине-бело-голубым» удалось открыть счёт уже в дебюте, затем «Динамо-2» сумело выровнять положение. Два гола во втором тайме склонили чашу весов в пользу петербуржцев, занявших второе место вслед за дзержинским «Химиком».

«Питерец.ру» знает, что один из верных болельщиков «Химика» – председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. И дзержинцы не подвели свою торсиду, обыграв «Звезду» Дмитрия Комбарова со счётом 3:2. «Звезда» быстро пропустила: «Химик» открыл счёт усилиями Евгения Тимошкина. Жарко стало прямо перед перерывом: сначала Артём Шоларь сравнял счёт, но гости тут же снова вышли вперёд после точного удара Артёма Широкова. Во втором тайме Сергей Доронин довёл преимущество «Химика» до двух мячей, гол престижа забил Николая Ищенко.

А вот петербургское «Динамо» после трёх поражений подряд (от «Звезды», «Химика» и кировских одноклубников) свалилось на 9-е место в таблице. В матче с кировским «Динамо» всё решил пенальти, реализованный Юрченко на 70-й минуте. Петербургским динамовцам всё же удалось опередить «Звезду» на 3 очка.