ента новостей

23:37
В 17-м туре второй лиги дубль «Зенита» выиграл, «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла лидеру, а у петербургского «Динамо» явный спад
23:15
«СКА-1946» удалось обыграть «Крылья Советов» со счётом 5:2, а вот молодёжная команда петербургского «Динамо» разгромлена «Академией-СКА Юниор» – 3:7
19:08
Камила Валиева заняла только 4-е место на этапе Гран-при России в Казани, в парном катании победили петербуржцы Мишина и Галлямов
00:03
12-й гол Кассьерры в чемпионате России – 2023/2024 помог «Зениту» добыть ничью в матче с «Краснодаром»
21:35
«Ленинградец» сумел победить в гостях «Волгарь» благодаря голам Яковлева и Жиронкина, но пока команда Кирьякова – в зоне вылета из ФНЛ
21:16
СКА победил «Нефтехимик» и набрал в чемпионате КХЛ 30 очков после 28 игр
23:38
Алексей Игонин сменил Елену Илюхину на посту президента федерации футбола Санкт-Петербурга
22:55
Победная серия волейбольной «Ленинградки» прервалась в матче с московским «Динамо»
22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
00:40
СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов
21:16
«Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги
20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»
11:49
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
11:39
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей
11:33
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Иеволи Орандж», «Капитан Егоров» и «ОТА-990»
10:15
Международный патриотический проект «Побратимы-Победители»: культурная дипломатия
02:04
В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2
01:40
Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54
20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
13:51
ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение
13:45
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке буксира «Иеволи Орандж»
13:39
Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке
13:26
В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета
11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
09:28
На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека
09:17
Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств
19:03
«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков
19:00
Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах
18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль
16:22
Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 17-м туре второй лиги дубль «Зенита» выиграл, «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла лидеру, а у петербургского «Динамо» явный спад

В 17-м туре второй лиги дубль «Зенита» выиграл, «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла лидеру, а у петербургского «Динамо» явный спад

0
18
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Дзержинский «Химик» по итогам сезона опередил на 7 очков ближайших преследователей – «Зенит-2» и «Иркутск».

Дублёры «Зенита» после ничьей в прошлом туре с командой «Знамя Труда» (2:2) спокойно обыграли коллег из московского «Динамо» в 17-м туре первенства второй лиги. «Сине-бело-голубым» удалось открыть счёт уже в дебюте, затем «Динамо-2» сумело выровнять положение. Два гола во втором тайме склонили чашу весов в пользу петербуржцев, занявших второе место вслед за дзержинским «Химиком».

«Питерец.ру» знает, что один из верных болельщиков «Химика» – председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. И дзержинцы не подвели свою торсиду, обыграв «Звезду» Дмитрия Комбарова со счётом 3:2. «Звезда» быстро пропустила: «Химик» открыл счёт усилиями Евгения Тимошкина. Жарко стало прямо перед перерывом: сначала Артём Шоларь сравнял счёт, но гости тут же снова вышли вперёд после точного удара Артёма Широкова. Во втором тайме Сергей Доронин довёл преимущество «Химика» до двух мячей, гол престижа забил Николая Ищенко.

А вот петербургское «Динамо» после трёх поражений подряд (от «Звезды», «Химика» и кировских одноклубников) свалилось на 9-е место в таблице. В матче с кировским «Динамо» всё решил пенальти, реализованный Юрченко на 70-й минуте. Петербургским динамовцам всё же удалось опередить «Звезду» на 3 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-09-2023, 17:40
Триумф петербургских клубов в 10-м туре второй лиги: дубль «Зенита», «Динамо» и «Звезда» выиграли свои матчи с общим счётом 10:0
23-10-2023, 23:16
Дублёры «Зенита» и петербургское футбольное «Динамо» выиграли свои матчи 14-го тура, а «Звезда» Дмитрия Комбарова опять проиграла
9-10-2023, 18:53
«Звезда» Дмитрия Комбарова после ничьей с клубом «Зоркий-Красногорск» крупно победила «Знамя Труда», а вот дублёры «Зенита» на спаде
19-08-2023, 22:59
Футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла в пятый раз подряд в этом сезоне, а вот дубль «Зенита» и петербургское «Динамо» выиграли свои матчи 5-го тура второй лиги
18-09-2023, 20:31
Петербургская «Звезда» разгромила «Балтику-БФУ» в 9-м туре третьего футбольного дивизиона, дубль сделал Максим Андреев
22-05-2023, 23:48
«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола

Происшествия на дорогах

0
216
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
259
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
298
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
427
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
Наверх