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Питерец.ру » Спорт » Итоги выступления «СКА-Невы» на турнире имени Дроздецкого: победа в дерби, крупное поражение от московской «Звезды» и 3:0 в матче с «Южным Уралом»

Итоги выступления «СКА-Невы» на турнире имени Дроздецкого: победа в дерби, крупное поражение от московской «Звезды» и 3:0 в матче с «Южным Уралом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Команда Николая Воеводина завершила поражением от воскресенского «Химика» со счётом 1:3.

Раз уж «Питерец.ру» затронул выступление хоккейного «Динамо» из города на Неве на турнире имени Дроздецкого, то несправедливо было бы обойти вниманием игру «СКА-Невы» там же. Начали невчане с победы в дерби над динамовцами: борьбу завершила шайба Даниила Лазутина в овертайме.

Следующим соперником коллектива Николая Воеводина стала столичная команда «Звезда», итог матча – безрадостные 3:7 в пользу соперника армейцев. Когда в третьем периоде Давид Мамаладзе с передачи Арслана Яруллина в большинстве сделал счёт 3:4, перед «СКА-Невой» забрезжила надежда на благоприятный исход встречи. Однако Никита Подлягин пропустил сначала от Яппарова, а затем – от Шамшурина, и больше шанса приблизиться в счёте «Звезда» петербуржцам не предоставила.

Отыгралась «СКА-Нева» на «Южном Урале»: Кирилл Герасимюк не пропустил, а невская атака трижды огорчила орчан: шайбы в составе победителей забросили Святослав Гребенщиков, Никита Дишковский и Егор Соболевский, итог – 3:0. А вот воскресенский «Химик» оказался не по зубам обеим петербургским командам: динамовцев подмосковный клуб просто раздавил со счётом 9:1, а у «СКА-Невы» выиграл с довольно скромной разницей – всего 3:1.

В конце августа «СКА-Неву» ждёт ещё один предсезонный турнир.

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