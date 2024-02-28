«СКА-Нева» крупно победила «Южный Урал» в четвёртом матче серии плей-офф: Кирилл Танков сделал дубль

Как бы ни старался «Питерец.ру» освещать каждый значимый матч петербургских команд, выступающих в различных видах спорта и в различных лигах, иногда календарь событий слишком насыщенный. Вот и в серии первого раунда плей-офф ВХЛ между петербургской «СКА-Невой» и «Южным Уралом» сыграно уже четыре игры.

Третий и четвёртый матчи этого противостояния проходили в Орске, и третья встреча завершилась в пользу «Южного Урала». Команды не смогли выявить победителя в основное время (Владимир Барабанов открыл счёт, но хозяева орского «Юбилейного» вскоре добились равенства), а в овертайме домашние трибуны порадовал победной шайбой Жлоба.

А вот следующий матч, состоявшийся в Орске 27 февраля, может изменить ход серии. Если до этого команды побеждали в упорной борьбе и с разницей в одну шайбу (к тому же два матча завершились только в овертайме), то на этот раз «невчане» достаточно легко победили соперника по первому раунду плей-офф, счёт – 4:1 в пользу коллектива Николая Воеводина. В составе петербуржцев дубль сделал Кирилл Танков, он же стал автором победной шайбы на 32-й минуте. Забросили в составе «СКА-Невы» также Семён Синяткин и Матвей Кабуш.

Пятый матч пройдёт в Санкт-Петербурге в пятницу 1 марта.







