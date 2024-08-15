Ошеломительное поражение потерпело от воскресенского «Химика» петербургское хоккейное «Динамо» на финише турнира имени Николая Дроздецкого, счёт – 1:9

Хоккейный сезон всё ближе: август – пора предсезонных турниров. Для петербургского хоккейного клуба «Динамо» выступление на турнире имени Олимпийского чемпиона Сараево Николая Дроздецкого (1957–1995) завершилось встречей с воскресенским «Химиком». До этого динамовцы из города на Неве, которых теперь тренирует Игорь Гришин (Владимир Крикунов вернулся в московское «Динамо» после успешной командировки в Санкт-Петербург в прошлом сезоне), трижды подряд проиграли – «СКА-Неве» (3:4ОТ), «Южному Уралу» (3:5) и столичной «Звезде» (0:1).

«Питерец.ру» не ожидал такого регресса от динамовцев прямо по ходу турнира: если в матче со «Звездой» не удалось забить, то во встрече с «Химиком» ещё и оборона полностью развалилась: итоговый счёт – кошмарные 1:9. Дубль в составе воскресенцев сделал Ткаченко, ещё по шайбе в многострадальные динамовские ворота забросили Кондырев, Соловьёв, Лукьянцев, Кожевников, Карпов, Лукин и Пожидаев. Гол престижа забил Георгий Бердюков – победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, где вместе с ним за сборную России играл новичок СКА Евгений Кузнецов.

Гришин, подводя итоги турнира, сказал:

«Абсолютно новая команда, новый тренерский штаб, требования для многих игроков тоже новые».









