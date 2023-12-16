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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный «Ростов» крупно победил «СКА-Неву» со счётом 5:2, хотя Герасимюк и отразил буллит

Хоккейный «Ростов» крупно победил «СКА-Неву» со счётом 5:2, хотя Герасимюк и отразил буллит

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
neva.ska.ru
«Ростов» считался удобным соперником для «невчан», а тут – крупное поражение.

Если футбольный «Ростов» давно и хорошо зарекомендовал себя, то вот хоккейному клубу из одноимённого города ещё только предстоит заработать себе реноме. И крупная победа над «СКА-Невой» клуба из Ростова, который тренирует латвийский специалист Григорий Пантелеев, только прибавила хоккейным южанам престижа.

А ведь в турнирной таблице чемпионата ВХЛ команды разделяет буквально пропасть: «СКА-Нева» уверенно входит в первую восьмёрку (лидирует «Зауралье»), то ростовчане обитают на самом дне – ниже только «Челны». В противостоянии с «невчанами» «Ростову» удалось быстро открыть счёт: уже на 2-й минуте отличился Александр Лосев. Отыграться петербуржцы смогли на исходе стартовой двадцатиминутки, когда Кирилл Мельниченко реализовал «лишнего».

Гол Матвея Горбушина во втором периоде вынудил Пантелеева заменить вратаря: вместо Пылаева на льду появился Горбунов. Но «СКА-Неве» не удалось развить успех: добившись счёта 2:1, гости пропустили четыре раза подряд. Второй отрезок встречи ростовчане выиграли после точных бросков Димитрова и Уткина.

В третьем периоде в центре внимания оказался Егор Горбит – заброшенная шайба и неудачное исполнение буллита. «Питерец.ру» надеется, что матч с «Бураном» завершится удачнее.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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